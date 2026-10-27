intervista

Castellini: «Il troppo realismo ha demolito il mito del supereroe»

Damiano D'Agostino
27 ottobre 2026 • 18:40
Segui Domani su Google

Romano, classe 1966, ha realizzato il poster ufficiale della 60esima edizione di Lucca Comics & Games. È stato il pioniere dell’italian invasion che ha portato i disegnatori italiani a lavorare per le più blasonate case editrici statunitensi come Marvel e Dc, poi ha scelto di allontanarsi dai velocissimi ritmi editoriali. E lo ha fatto anche per una questione tematica: «I supereroi sono personaggi che dovrebbero ispirare un modello migliore di noi stessi. Adesso si leggono storie dove invece incarnano i peggiori vizi e le peggiori virtù dell’essere umano: il bene e il male non sono più netti»

Si chiama italian invasion quel momento, nella storia dei fumetti, in cui i disegnatori italiani approdano alle più blasonate case editrici statunitensi di comics come Marvel e Dc. Un’invasione cominciata negli anni Novanta e che ha avuto un pioniere di nome Claudio Castellini. Autore del poster ufficiale della 60esima edizione di Lucca Comics & Games, romano classe 1966, prima di entrare nella rosa della Marvel Castellini ha lavorato alla creazione del personaggio di Nathan Never per Sergio Bon

Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino

Giornalista pubblicista, torinese classe 1998. Scrive di tecnologia, fumetti e videogiochi e cultura pop. Ha collaborato con Fumo di China, Videogiochitalia.it, The Hollywood Reporter Roma, Il Messaggero e Domani.