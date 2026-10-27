Castellini: «Il troppo realismo ha demolito il mito del supereroe»

Romano, classe 1966, ha realizzato il poster ufficiale della 60esima edizione di Lucca Comics & Games. È stato il pioniere dell’italian invasion che ha portato i disegnatori italiani a lavorare per le più blasonate case editrici statunitensi come Marvel e Dc, poi ha scelto di allontanarsi dai velocissimi ritmi editoriali. E lo ha fatto anche per una questione tematica: «I supereroi sono personaggi che dovrebbero ispirare un modello migliore di noi stessi. Adesso si leggono storie dove invece incarnano i peggiori vizi e le peggiori virtù dell’essere umano: il bene e il male non sono più netti»