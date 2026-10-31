Chateaubriand social, anche i giovani ricchi e radical chic protestano?

Una scandalizzata multinome spiega che è gravissimo che le rette si alzino a fronte di un peggioramento della didattica, e a me sembra che abbia ragione, non fosse che conclude che comunque a loro va benissimo pagare il 40 per cento in più. Non fosse mai che qualcuno pensi che sia diventata povera

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Una volta al mese, per un paio di giorni, torno su TikTok. In quei due giorni mi annichilisco di video e poi per un altro mese basta, come non fosse mai esistito. Vorrei dire che è merito del mio autocontrollo di ferro, della mia disciplina militare, ma la verità è che mi scordo di aprirlo. Forse due giorni è il tempo che ci vuole perché il mio cervello arrivi a saturazione di cazzate, oppure ho scrollato così tanto in questi anni che se non avevo un deficit di attenzione prima ora ce l’ho sicur