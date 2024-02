«Sto seguendo un corso di Filantropia strategica, ho un’idea di cui ti devo parlare», dice al telefono la signora in coda davanti a me, al supermercato-boutique sotto casa. Questa settimana, dopo il tour de force sanremese, non farò niente. Se ne parla lunedì prossimo è la risposta a tutto, anche agli inviti di “caratura mondiale”.

Sono stata sincera anche con Aldo il personal trainer, sperando che i miei addominali appena accennati comprendano. Ho accettato solo di fare un salto al lancio del singolo Training Season di Dua Lipa perché era dietro casa.

A dirla tutta sono passata anche alla festa del disco di Clara ma iniziava a cantare a mezzanotte così mi sono accontentata di un gin tonic light e mi sono dileguata mentre stavano arrivando tutti, compresi gli amici della moda Alberto, Andrea e Letizia, invitati dal suo manager Andrea De Simone. Non è un caso che a Sanremo Clara fosse tra le artiste meglio vestite, penso mentre salgo sul taxi.

A CUBA CON MALGIOGLIO

Una giornata è passata tentando di rinnovare il visto per gli Stati Uniti. Scade ogni due anni, i quesiti per ottenerlo sono tanti e stavolta ce n’è uno nuovo che potrebbe mettere a rischio il mio viaggio. “Si è recato a Cuba, Iran, Iraq, Libia, Corea del Nord, Somalia, Sudan, Siria o Yemen a partire dal primo marzo 2011?”.

Come si fa a mettere Cuba al pari di Sudan o Iran, mi chiedo mentre penso a quel viaggio all’Havana con Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio. E poi ospiti a cena di Maria Castro nipote di Fidél, che ci ha portati nel ristorante dove si erano attovagliati l’ex Presidente Obama e la moglie Michelle.

Mentre rifletto su come recuperare i soldi del volo, il pensiero va ai due attori africani Seydou Sarr e Moustapha Fall protagonisti del film di Matteo Garrone Io, Capitano, candidato all’Oscar. Per presenziare al Dolby Theatre di Hollywood di certo dovranno ottenere l’Esta. Chissà se avranno meno difficoltà di me.

LA DIVA VEGANA

Per riprendere le forze l’altra sera sono stata a cena da Andrea Berton, chef stellato che conosco da anni. Devo essere stata graziata da Sant’Ambrogio visto che dopo di me, a sorpresa, è entrata Alba Flores de La casa di carta.

E mentre lo chef mi faceva assaggiare il suo ragù cotto dodici ore, lei, vegana, si nutriva di cavolfiore e aneto, rape e ceviche di barbabietola, perfino un’insalata di zucca e arancia candita. Come dolce ha ricevuto un brodo di rabarbaro mentre io mettevo in bocca il dolce per cui ho sviluppato una dipendenza, uovo, yogurt e mango, e a seguire delle praline che sciolte in bocca diventano gin tonic. Aldo perdonami.

SAN VALENTINO

Tra gli chef che hanno lavorato sodo questa settimana c’è Carlo Cracco che ha avuto ospite Lazza con la famiglia e la fidanzata Greta, per festeggiare il successo del pezzo cantato all’Ariston Cento messaggi, ispirato però alla ex Debora.

“Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo”, canta in una rima. «Non mi ha mai regalato niente di prezioso», sostiene lei. Il pezzo avrà talmente tanto successo che un regalo potrebbe pure farglielo, farnetico mentre lo vorrei riascoltare ma non è ancora disponibile su Spotify.

Avere amici paparazzi è un plus, ma non sempre. L’altra sera, mentre ascoltavo rapita la versione di Madame del pezzo La noia, che è valsa la vittoria al Festival ad Angelina Mango, il mio telefono brillava come una granata. Sempre da Cracco, per San Valentino, sono entrati Fedez e Chiara Ferragni, e a seguire Tananai e Rovazzi con le rispettive fidanzate.

Tutti collocati in sale diverse, tanto da non essersi incontrati. Io invece ho festeggiato al compleanno dell’amico Eros Galbiati al Cortile. «Da bere lo offre Paolo, proprietario di Engine», ha detto a me e Olivia, porgendoci bicchieri di gin.

Ci ha presentato poi il suo amico Nicolas Vaporidis, a cui lo unisce il film generazionale Notte prima degli esami e una certa guasconeria che non passa, per fortuna. «Vivo a Londra ma a Milano vengo spesso. In via Statuto, ho messo in piedi Taverna Trastevere», raccontava, facendoci ridere. Qualcosa mi dice che l’Amatriciana potrebbe tornare prepotentemente di moda.

