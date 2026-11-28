L’influencer è rimasta sempre lei, stessi contenuti blandi, stessa volontà di piacere a tutti. Nulla è mutato, per quanto abbia cercato di darsi un tono nell’ultimo documentario Netflix

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Pensavo che non avrei mai più scritto di Chiara Ferragni dopo la sua intervista da Fazio – che già era stato un exploit talmente irrilevante che forse avrei potuto smettere anche prima – invece eccomi qui, ancora una volta, stregata dalla più generica delle persone famose (“basic del basic” per citare direttamente lei). E generica è rimasta, dopo un paio d’anni di basso profilo, come ci rivela nel documentario appena uscito per Netflix imprevedibilmente intitolato Chiara. Finalmente è il suo tur