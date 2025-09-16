Il 15 settembre Domani ha festeggiato il suo quinto compleanno: per l’occasione, abbiamo chiesto agli iscritti alla nostra newsletter quotidiana Oggi è Domani di mandarci un messaggio di auguri. Ecco cosa ci hanno scritto

Cinque anni, un traguardo reso possibile dal sostegno degli abbonati e di chi compra il giornale in edicola. Per questo, abbiamo chiesto ai nostri lettori e alle nostre lettrici iscritti alla nostra newsletter quotidiana, Oggi è Domani, di raccontarci cosa hanno apprezzato dei cinque anni trascorsi insieme e cosa si aspettano per i prossimi cinque. Ecco i messaggi dalla comunità di Domani.

I vostri messaggi

«Auguri per il traguardo raggiunto. Siete stati, per questi cinque anni, una voce alternativa e una chiave di lettura di un mondo complesso. Oramai siete gli unici, insieme a pochi altri, a dare una voce alternativa, una visione critica in una stampa italiana che è solo propaganda e giornali ridotti a volantini politici. Contro gli avversari resistere, resistere, resistere! Grazie per il vostro lavoro, e ancora auguri per la strada che avete percorso e quella che farete. Non lasciatevi corrompere dal mainstream dominante dove ogni dissenso è spazzato via in ogni modo. Grazie per esserci e aiutarci a sopravvivere in un’Italia sempre più difficile».

Gianluca Pavoni

«Vi auguro di poter conservare la libertà intellettuale che avete praticato sin qui e di raggiungere il maggior numero possibile di lettori. Pensare criticamente è importante per tutti. Grazie».

Albarosa Filippeschi

«Mi sono abbonato a Domani perché penso che sia il quotidiano italiano più serio e il più competente per capire le evoluzioni economiche, politiche e soprattutto culturali delle nostre società. Auguri e grazie ancora per la qualità del vostro lavoro».

Francesco Delfini

«Un quotidiano ricchissimo di articoli di approfondimento che accoglie autori illustri e che dimostra di essere avanti nella storia. Grazie».

Tiziano Santini

«Al momento siete l'unico quotidiano di R&R (Resistenza&Resilienza) e siete come la proverbiale goccia: noi sotto una grossa pietra che ci soffoca e voi sopra. Speriamo che la vostra goccia faccia il suo lavoro. Auguroni! P.S. magari, nel decennale, la goccia diventerà acquazzone».

Folco Boldrini

«Tanti auguri. Ogni giorno leggere il vostro giornale è come una boccata d'aria fresca e stimolante».

Maria Principato

«Auguri per il lavoro svolto finora e per quello necessario a venire, perché di una stampa libera questo paese ha bisogno come l’aria da respirare. Bene lo ha capito la destra monopolizzando televisioni, radio e stampa, per intercettare le persone che usano solo i principali canali Rai, per formarsi una coscienza politica. Continuate così».

Stefano Ugolini

«Grazie per esserci! Auguro a tutti voi la forza e la possibilità di accompagnarci per tantissimi anni ancora».

Francesca Fara

«Abbondata in digitale da due anni, ma ho il primo numero cartaceo. Comprato in un’edicola tra Melito di Napoli e Giugliano. Fine estate, quasi autunno, nell’anno della pandemia. Una sfida partire con un quotidiano durante lo stallo e l’emergenza mondiale. Un inizio raccontato dal fondatore Carlo De Benedetti a Riccardo Luna in una delle sue mille cose digitali (lunari) fatte in quell’anno. Un direttore nuovo col quale ho scambiato qualche parola all’evento milanese di Domani, tenutosi mesi fa. Nello Trocchia e i suoi articoli sono tra i miei preferiti. Anche quelli sulla cultura sono interessanti. Cinque anni sono pochi, eppure, avete acceso tanto interesse e siete andati in profondità su molte cose di questo bel Paese che non vanno, o vanno male. Auguri, per un giornalismo coraggioso, sano, fuori da manipolazioni e vuoti giochi di potere. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti col Direttore, e se davvero Marco Damilano è diventato docente di giornalismo a Roma Tre, come mi è stato spoilerato, non esiterò a chiedergli la Tesi. Buon quinto compleanno!»

Luisa Chiaese

«Auguri a Domani! Il nostro Paese ha grande bisogno di una stampa indipendente e critica, di giornalisti giovani e appassionati, di voci originali e di pensiero. Ai prossimi cinque e poi dieci anni!!»

Elisabetta Rubini

«A tutti Voi di Domani, carissimi auguri di continuare il cammino intrapreso con la decisione e la capacità professionale dimostrata. Come abbonato fin dall’inizio, ho apprezzato molto sia le vostre inchieste coraggiose sia le analisi politiche spesso fuori dal coro. Domani copre uno spazio informativo non sufficientemente coperto da altri quotidiani, pur rispettabili. Complimenti e avanti tutta!»

Pippo Palazzolo

«Auguri, giornale fuori dal coro. Appena abbonata e non potrei essere più felice. Continuate così».

Chiara Celani

«Auguri! Che siate sempre come lo siete stati fino ad oggi: chiari, equilibrati, intellettualmente onesti. Merce rara di questi tempi. Auguri».

Leonida Emilio Perla

«Siamo abbonati dalla prima ora, la prima uscita di Domani è nella nostra libreria, un bellissimo ricordo, da lì in poi abbonamento digitale. Personalmente vi leggo ogni giorno, prevalentemente usando la funzione ascolto; apprezzo analisi, approfondimento, inchiesta, il vostro ricercare la notizia che altrove non c’è, la lettura critica di ciò che accade. Avete un taglio intelligente, acuto, scevro da retorica, fattuale, oggettivo. Fate opinione. Voi insieme a Internazionale, Radio Popolare ed Il Manifesto ci garantite il diritto democratico ad avere un’informazione libera ed indipendente. Grazie! Congratulazioni per i vostri 5 anni!»

Alessandra Bassetti

«Auguri di molti anni di stampa libera».

Gabriella Di Cagno

«Viva L'economia del dono: mi sono iscritto alla mailing-list di Areale per ricevere gratuitamente le informazioni, le analisi e le prospettive scritte accuratamente da Ferdinando Cotugno dopo un suo intervento a Radio3 Rai. Poi mi sono abbonato per ricambiare perché apprezzo il suo impegno. Quindi i miei auguri sono per la continuazione del vostro lavoro».

Vittorio Calvini

«Grazie di questi cinque anni. Siete comparsi al momento storico giusto, sufficientemente caotico e spaesante. Le vostre chiavi non informano solo, orientano la conoscenza critica e fanno pensare. Grazie e auguri a tutta la piccola grande famiglia della redazione, coraggiosa di fronte a intimidazioni e equilibrata. Grazie ai bravi collaboratori esperti esterni. E complimenti ad autori e autrici dei podcast: ci portano dentro dettagli di conoscenze impossibili da raggiungere in solitaria. Continuate così! Buona festa».

Elena Gagliasso

«Buon compleanno! Il vostro giornale rimane l'unico che parla con verità e guarda in ogni direzione. Grazie!»

Federica Boscaro

«Vi ho scoperto per caso e ho avuto fortuna. Una delle poche voci libere nel triste panorama della stampa italiana. Apprezzo il vostro sguardo sul mondo. Interessanti le pagine culturali che dimostrano l'ampiezza del vostro sguardo. Lodevole l'impegno ambientalista (direi il problema dei problemi). Continuate così e...cento di questi anni!»

Alfredo Ciano

«In un periodo così difficile abbiamo bisogno di capire quello che succede e Domani è uno strumento diretto e necessario. Ha scelto da che parte stare fin dall'inizio e per questo l'ho scelto. Auguri a voi e a tutti noi lettori».

Maria Ignazia Massa

«Tanti auguri Domani! Un quotidiano molto interessante, senza dubbio la mia principale fonte di informazione. Spero che questi primi cinque anni siano solo l'inizio di una lunga vita, sempre al fianco di noi lettori. Grazie di cuore».

Riccardo Trigila

«Voglio inviarvi i miei più sinceri auguri. Sono una vostra abbonata, sono un’insegnante, purtroppo ex, ma le vostre inchieste, i vostri articoli, le vostre pagine dedicate alla scuola, alla formazione, alla fatica del precariato docente le trovo illuminanti. Quindi grazie, noi lettori vi appoggeremo sempre».

Enza Colatutto

«Vi seguo dal primo giorno e per quattro di questi cinque anni è stato l’unico giornale che compravo in edicola. Poi, anche a causa della chiusura della maggior parte delle edicole in città (Torino), ho deciso di abbonarmi alla versione digitale. Ma almeno posso averlo e leggerlo tutti i giorni. Buon compleanno, buon lavoro, buon vento da qui a 100mila di questi giorni!»

Dunia Astrologo

