Domani compie gli anni. È cresciuto con la sua comunità e ha inciso nel dibattito pubblico. Le inchieste sul potere, le analisi sui conflitti, le battaglie su diritti e ambiente, la grande cultura

L’inchiesta su Santa Maria Capua Vetere, il pestaggio più grave mai documentato in un carcere italiano. I soldi incassati dal senatore Matteo Renzi da fondazioni legate al massacratore di giornalisti, il principe saudita Mohammed bin Salman.

Gli affitti non pagati del ministro della Difesa Guido Crosetto, mentre la destra e i suoi media davano la caccia a chi occupa le case spesso per necessità. I bonifici con cui la cassaforte di Fratelli d’Italia, la Fondazione An, ha permesso ad associazioni fasciste di comprare la sede di Acca Larentia. La campagna che ha scoperchiato la detenzione illegittima dell’attivista iraniana Maysoon Majidi, e che ha contribuito alla sua scarcerazione. I reportage sul cpr in Albania e i documenti esclusivi su sprechi milionari e subappalti a ditte albanesi vicine alla mafia locale.

Gli articoli e i commenti sul drammatico fenomeno dei femminicidi e la violenza di genere, dall’aborto ormai negato in mezza Italia al caso Pelicot. L’impegno quotidiano sull’ambiente e sulle responsabilità politiche e delle aziende sul climate change. E quello sulle disuguaglianze ormai insostenibili nella società, spaccata tra chi ha troppo e chi nulla.

I fallimenti a catena del piano Mattei. Gli articoli sulle consulenze dell’avvocato personale del ministro Alfredo Urso ingaggiato all’Ilva, che hanno portato alle sue dimissioni. Gli scoop e le analisi sulla scalata di Caltagirone e del governo a Mediobanca, in barba a qualsiasi conflitto di interessi.

L’inchiesta sulle intercettazioni della procura di Trapani contro i giornalisti nelle indagini sulle Ong che salvano i migranti, ripresa dalle testate internazionali. Gli audio e i documenti segreti che hanno cambiato la storia del processo in Vaticano sul cardinale Becciu e le inchieste sulle molestie sessuali del gesuita Rupnik. I conti svizzeri del governatore della Lombardia Attilio Fontana. Gli affari dei commercialisti della Lega, poi processati fino in Cassazione. Le case di lusso del sottosegretario Claudio Durigon e del governatore del Lazio Francesco Rocca, comprate con lo sconto da un ente vigilato dal governo.

L’iscrizione nel registro degli indagati di Daniela Santanché per la vicenda Visibilia e la villa a Forte dei Marmi comprata dal suo compagno e dalla moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa, rivenduta dopo 59 minuti con annessa plusvalenza milionaria.

Il dibattito degli intellettuali e dei politici sui rischi del decreto sicurezza imposto da un esecutivo che attenta ai princìpi democratici. Le interviste ai leader e ai commentatori sull’urgenza di creare una larga alleanza progressista capace di essere alternativa al potere dei sovranisti. Gli articoli su TeleMeloni, che hanno denunciato la presa di potere in Rai.

Il lancio di nuove pagine culturali moderne, anticonvenzionali e firmate da grandi autori e giovani talenti, che partecipano alla fattura di Finzioni. Il linguaggio “diverso” dei fumetti, che a volte illuminano la realtà meglio di mille analisi. L’attenzione costante al tema dell’alimentazione e della salute, con l’inserto mensile Cibo considerato nel settore tra i più seri e autorevoli. La pagina settimanale sulla scuola, mondo decisivo per il futuro del paese.

I reportage dalla Cisgiordania e da Gaza che, dopo il pogrom del 7 ottobre di Hamas, documentano in modo incontrovertibile la pulizia etnica di Israele nei confronti del popolo palestinese. Gli articoli dal fronte di guerra del Donbass, dove gli ucraini stanno combattendo da tre anni e mezzo contro l’invasore russo. Reportage messi all’indice dal Cremlino, che ha attaccato direttamente Domani per il suo lavoro. Le analisi che hanno anticipato la svolta a destra di von der Leyen.

La vera storia del caso Boccia-Sangiuliano. L’indagine segreta sul governatore Occhiuto, partita dalle nostre inchieste del 2021 sul sistema di potere messo in piedi dal presidente. Il vitalizio del capo della polizia e i lavori di scavo sui vertici dei nostri servizi segreti, che hanno spiato il capo di gabinetto di Giorgia Meloni Gaetano Caputi (di cui abbiamo svelato i conflitti di interesse). L’inchiesta sull’auto dell’ex compagno della premier Andrea Giambruno, che ha contribuito a portare al pensionamento anticipato il potente Giuseppe Del Deo.

Le ramificazioni del sistema di potere in Campania del dem Vincenzo De Luca, con cui anche Elly Schlein è dovuta venire a patti. L’inchiesta sui denari trafugati dalle cooperative della moglie del deputato di Avs Aboubakar Soumahoro.

Le carte riservate del Qatargate sui tentativi di condizionare il parlamento europeo da parte di potenze straniere. Gli scoop sull’inchiesta giudiziaria sulla “Loggia Ungheria” e le consulenze date a Giuseppe Conte (prima della sua entrata in politica) dalle società di Francesco Gaetano Caltagirone. Le visite segrete di Matteo Salvini all’ambasciata russa a Roma, che hanno fatto traballare il governo Draghi.

I lavori giornalistici sul Pandoro-gate, che hanno dato il via alla slavina su Chiara Ferragni. Gli articoli scientifici sull’importanza della campagna vaccinale contro il Covid. Le nuove pagine sullo sport, come specchio della società e di valori democratici.

A questo (e molto altro, ma qui il mio spazio finisce) è servito Domani in questi primi cinque anni. L’ingegnere Carlo De Benedetti l’ha fondato per essere libero e indipendente. La sua missione non cambierà. Al servizio, sempre, dell’interesse dei lettori.

