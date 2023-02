Soprese al FantaSanremo. La prima classifica provvisoria del FantaSanremo 2023 vede in In prima posizione Lda grazie alla proposta di matrimonio su Twitter.

Il cantante è tallonato da Sethu e Paola & Chiara, il più scelto del fantagiuoco, Tananai, è solo decimo.

Tutte le canzoni

Con la serata di ieri sono state eseguite tutte le 28 canzoni in gara nella 73esima edizione del Festival di Sanremo. Se la classifica provvisoria dopo due serate vede ai primi tre posti Marco Mengoni, Colapesce e Di Martino e Madame, in quella del FantaSanremo il computo dei bonus e dei malus vede invece al momento ai primi tre posti LDA, Sethu e Paola & Chiara.

La partecipazione

Il risultato è scaturito da una serata in cui rispetto a martedì i cantanti in gara hanno alzato l'asticella della loro partecipazione al FantaSanremo, anche grazie a numerosi bonus settimanali, che premiano azioni compiute fuori dal Teatro Ariston, e bonus premium accumulati nella giornata di ieri che sono stati sommati al punteggio ottenuto con l'esibizione al Teatro Ariston. Lo stesso criterio è stato adottato per Ariete, Colla Zio e gIANMARIA, artisti esibitisi nella serata di martedì che hanno aumentato il loro punteggio proprio grazie a queste due tipologie di bonus.

Il Bar da Papalina

LDA e Ariete ad esempio, nel pomeriggio di ieri, hanno inaugurato le visite al Bar da Papalina, il quartier generale del team del FantaSanremo trasferitosi in questa settimana dalle Marche al Palafiori, per conquistare i 25 punti assegnati all'artista che «lascia un caffè sospeso da Papalina per un altro artista in gara» (Bonus premium Lavazza).

LDA ha lasciato il caffè sospeso per i Cugini di Campagna mentre Ariete ha tirato in ballo Gianluca Grignani.

Sempre LDA, ieri letteralmente scatenato, ha conquistato anche 20 punti ricevendo e accettando una proposta di matrimonio espressa dalla sua fidanzata su Twitter (la stessa cosa ha fatto anche Sethu) e ulteriori 30 battendo il cinque con la statua di Mike Bongiorno, facendosi un selfie o foto insieme alla zampillo in corso Orazio Raimondo con la scritta Sanremo e partecipando, come Olly, gIANMARIA ed i Colla Zio ad una diretta social con @fantasanremo. Ma il gioco non coinvolge solo gli artisti più giovani. Ieri ad esempio si sono dati molto da fare anche i Modà che hanno portato a casa 30 punti con il batticinque a Mike Bongiorno, il selfie davanti lo zampillo con la scritta Sanremo e annunciando le date del loro prossimo tour (bonus Premium TicketOne). Molto attive in ottica FantaSanremo anche Paola & Chiara che si sono accaparrate 20 punti con il batticinque alla statua del mitico Mike e con la foto davanti lo zampillo.

Un ulteriore, importante, elemento che ha determinato la prima classifica provvisoria del FantaSanremo 2023 sono stati i bonus ed i malus derivanti dalla posizione nella graduatoria al termine della seconda serata del Festival.

La seconda serata

Il cantante a totalizzare più punti fra quelli che si sono esibiti ieri sera è stato LDA che proprio grazie ai bonus accumulati nel corso della giornata, sommati a quelli per essersi esibito dopo mezzanotte (bonus Premium Lavazza), per l'outfit luminoso (bonus Premium Pandora) per essere stato presentato dal co-conduttore, per aver battuto il cinque con Gianni Morandi e aver baciato sulla guancia Amadeus ancor prima di iniziare a cantare sul palco dell'Ariston aveva già 105 punti. Con il resto della sua esibizione, eseguita indossando il braccialetto Jolly, ne ha poi messi in cascina altri 20, compresi quelli del bonus Dargen per aver indossato gli occhiali da sole prima di aver lasciato il palco, arrivando a ben 125 punti. Al secondo posto con 100 punti Paola & Chiara, ultime artiste ad esibirsi (+10).

Un ottimo risultato ottenuto grazie ai bonus raccolti nel corso della giornata, ad una esibizione curata al meglio e arricchita fra l'altro dalla presenza di ballerini (+10 punti) e ad azioni portatrici di punti come ad esempio l'aver postato sui social la coreografia del loro brano “Furore”. Terzo con 90 punti Sethu che ha regalato ai suoi fantallenatori una doppia “scapezzolata” da 20 punti.

Degna di menzione anche la prova di Colapesce Di Martino che alla fine della loro “Splash” si sono, come recita l'omonimo bonus da 10 punti, “spalmati a terra” (bonus Premium Philadelphia).

I malus

LaPresse

Tre i malus assegnati nella serata di ieri: il -10 a Sethu per la pronuncia errata del suo nome durante la presentazione da parte della co-conduttrice Francesca Fagnani e il -5 del malus cappello per gli Articolo 31 ed i Modà.

I bonus più utilizzati dagli artisti in gara ieri sono stati invece la presentazione del co-conduttore e le parole di ringraziamento post esibizione e (13 volte), il bacio sulla guancia (10), l'outfit luminoso (8) e il batti cinque con Gianni Morandi (7).

I punteggi delle esibizioni di martedì e di ieri sono stati dunque rimpinguati o ridimensionati in base alla posizione del singolo artista nella graduatoria provvisoria del Festival. Come noto nel FantaSanremo chi arriva ultimo prende punti e quindi Sethu, classificato dalla sala stampa all'ultimo posto, è riuscito comunque a conquistare un bonus da 25 punti.

La classifica provvisoria

1, LDA 125

2. Sethu 115

3. Paola & Chiara 103

4. Marco Mengoni 85

5. Coma_Cose 77

6. Colla Zio 69

7. Colapesce Dimartino 65

7. Mr. Rain 65

7. Rosa Chemical 65

10. Madame 60

10. Tananai 60

12. Lazza 59

13. Ariete 57

13. Will 57

15. Modà 56

16. Levante 51

17. gIANMARIA 50

17. Mara Sattei 50

19. OLLY 49

20. Leo Gassmann 46

21. I Cugini di Campagna 44

22. Elodie 43

23. Gianluca Grignani 38

24. Giorgia 37

25. Ultimo 33

26. Articolo 31 29

27. Anna Oxa 26

28. Shari 25

© Riproduzione riservata