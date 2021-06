Non succede nulla nelle prime due posizioni questa settimana: domina la saga dei Florio di Stefania Auci. L’uscita dell’Inverno dei Leoni, Nord, rilancia anche la prima puntata I leoni di Sicilia, all’undicesimo posto. Al secondo, non perde ritmo l’autobiografia manifesto politico di Giorgia Meloni, al grido di Io sono Giorgia, Rizzoli.

Ogni settimana Beppe Cottafavi analizza e interpreta la classifica dei libri e dei loro autori. Dalla politica alla letteratura alla saggistica di attualità.

La classifica dei libri è una rilevazione del mercato assolutamente attendibile, anche se non ancora estesa agli ebook e agli audiolibri. Se prendiamo Gfk, che rileva anche le piattaforme come Amazon e Ibs e la grande distribuzione, o Nielsen Bookscan ecco che abbiamo la Tac del mondo dei libri, rispetto a cui gli altri ragionamenti stanno un po’ come l’auscultazione con lo stetoscopio e il “dica trentatré” e la chiacchiera da bar.

La classifica dà conto della natura anfibia e ibrida dell’editoria, a cavallo tra cultura e mercato: appunto, il suo statuto è quello di industria culturale. La più importante per dimensioni in Italia, maggiore della musica, del cinema, del teatro, dell’arte. A cavallo tra la conoscenza e i quattrini cercando, a volte con successo, di trasformare la prima nei secondi. E dà conto delle scelte e dei gusti di quella entità misteriosa, volubile e capricciosa chiamata pubblico.

Analisi della settimana

Non succede nulla nelle prime due posizioni questa settimana: domina la saga dei Florio di Stefania Auci. L’uscita dell’Inverno dei Leoni, Nord, rilancia anche la prima puntata I leoni di Sicilia, all’undicesimo posto. Al secondo, non perde ritmo l’autobiografia manifesto politico di Giorgia Meloni, al grido di Io sono Giorgia, Rizzoli.

Guadagna una posizione, al terzo posto, sul libro di Pif e Marco Lillo, la storia d’amore raccontata da Patroclo per Achille nel romanzo di Madeline Miller. Un caso straordinario, davvero epocale, che, al ritmo di TikTok, aumenta copie ogni settimana. È oggi un tascabile Marsilio del 2019, ma era stato tradotto nel 2013 da Sonzogno, grazie alla lungimiranza dell’editor Patricia Chendi che oggi si gode le centomila copie raggiunte.

Le novità più interessanti sono l’ingresso al settimo posto del thriller Figlia delle cenere della brava scrittrice friulana Ilaria Tuti, Longanesi, che supera Carrère. Dopo Fiori sopra l’inferno e Ninfa dormiente, torna il commissario Teresa Battaglia in una storia intrisa di spietatezza e compassione, di crudeltà e lealtà, di menzogna e gentilezza. L’indagine più pericolosa per Teresa, il caso che segna la fine di un’epoca. Teresa Battaglia è davvero un’invenzione unica nell’atlante affollato del nuovo noir italiano, che ha conquistato editori e lettori in tutto il mondo: è una donna ostinata e forte, nonostante il corpo che inizia a scricchiolare per l’età, nonostante il diabete e i chili di troppo, nonostante la bruma di un incipiente Alzheimer che inizia ad avvolgere i suoi ricordi e che le rende difficile concentrarsi. Tutti ostacoli che conferiscono un fascino speciale alla sua attività di detection.

E il ritorno del sesso estremo di E. L. James, da Mondadori, al decimo posto con l’erotico FREE. Cinquanta sfumature di rosso raccontate da Christian. La storia d’amore più hot, vista, questa volta, da lui.

Braccata da una novità notevole, il libro rivista Cose. Spiegate bene che nasce dalla joint tra Il Post e Iperborea. Ai primi posti nella saggistica. Una bella idea: da un giornale digitale, con un bel salto mortale di nostalgia, nasce una rivista cartacea che vuole spiegare bene le cose con numeri monografici.

Il primo è dedicato ai libri. Come nascono e come diventano oggetti di carta o digitali dove leggiamo storie, idee e mondi interi. Un libro intero su come si fanno i libri. Che racconta di chi sono le case editrici, come si dividono il mercato, cosa fanno gli editor e i ghost-writer.

Per i maniaci anche quali font usano gli scrittori sul computer, vince Garamond.

C’è, per la felicità di chi vi scrive, un capitolo che spiega come “Leggere le classifiche dei libri”. Un altro su come aprire una libreria.

Scopriamo che nella classifica dei libri più venduti negli ultimi dieci anni prima è E.L. James con un milione e 135mila copie delle sue Cinquanta sfumature di grigio. Secondo Massimo Gramellini con 930.000 copie di Fai bei sogni. Terza Elena Ferrante con L’amica geniale, 785mila.

© Riproduzione riservata