Goffi tentativi sovranisti

Dai MAGA a Vannacci, la destra si appropria dei classici. Ma è solo nostalgismo bellicoso

Qualche settimana fa, Donald Trump ha pubblicato su Truth un'immagine creata con l'Ia in cui si presenta come Atlante, l'eroe della mitologia greca che porta il peso del mondo sulle spalle
Qualche settimana fa, Donald Trump ha pubblicato su Truth un'immagine creata con l'Ia in cui si presenta come Atlante, l'eroe della mitologia greca che porta il peso del mondo sulle spalle
Qualche settimana fa, Donald Trump ha pubblicato su Truth un'immagine creata con l'Ia in cui si presenta come Atlante, l'eroe della mitologia greca che porta il peso del mondo sulle spalle
Mariano Crocefilosofo
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16 agosto 2026 • 17:34

Avvilisce che in questa eterogenea messe di sottintesi non possa rinvenirsi alcuna genuina concezione, fosse pure nauseabonda, dell’identità culturale e della tradizione, ma solo un meccanismo di proiezione retrospettiva, per cui le categorie razziali moderne vengono trasferite senza mediazione sull’antichità

Ci si immagini, in uno dei tanti campus statunitensi, d’incappare in un volantino su cui sono impressi i languidi boccoli dell’Apollo Pitico, in suadente contrappunto con i muscoli affaticati dalla lotta con Pitone, prodigioso serpente figlio di Gea, e su cui è inciso, in capitale lapidaria, il virile invito a tornare grandi: «Let’s become great again». Straniati, probabilmente, da un uso tanto importuno di un capolavoro della classicità, realizzeremmo presto che si tratta di una delle iniziativ

Mariano Croce
Mariano Croce
Mariano Crocefilosofo

Mariano Croce insegna filosofia politica presso Sapienza Università di Roma