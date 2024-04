Dura un solo giro di valzer il primato in classifica di Life, il libro di papa Francesco, da Harper Collins, in discesa al quarto posto. Perché irrompe al primo, con un botto da 50mila copie, Joël Dicker, che non sbaglia un colpo dai tempi del suo formidabile esordio con La verità sul caso Harry Quebert. I romanzi dello scrittore ginevrino sono tradotti in 40 lingue e hanno venduto più di dieci milioni di copie.

Un animale selvaggio, La nave di Teseo, è un thriller mozzafiato costruito attorno a un meccanismo di suspense perfetto, che ci ricorda perché Joël Dicker è diventato un fenomeno editoriale mondiale. Al secondo posto, a 3 euro e novanta, Lo spezzacuori di Felicia Kinglsey, star del romance a basso prezzo per Newton Compton.

Feltrinelli sbarca in Spagna

Sarà un 2024 internazionale quello del gruppo Feltrinelli. A cominciare dalla Spagna, dove nasce la holding Feltrinelli S.L. in cui confluiranno la storica casa editrice Anagrama, feudo della controcultura spagnola durante il regime di Franco, e la catena di librerie La Central. «Iniziamo dalla Spagna per andare in Europa e in America Latina», ha annunciato Carlo Feltrinelli.

L’espansione della rete di librerie – storico asset del marchio – realizza tre grandi aperture, una a Roma e due nel sud Italia, mentre la gente, dopo la pandemia, ha voglia di tornare in libreria, per toccare e scegliere i libri (e farsi scegliere dai libri) e per partecipare ad eventi. Uno spazio per lettura ed eventi a Taranto, e uno all’interno del complesso Must23 – Museo Stazione 23 maggio, luogo fortemente simbolico, progetto di riqualificazione culturale in memoria della strage del 23 maggio 1992 che aprirà a fine maggio a Capaci, alle porte di Palermo.

Poi il lancio di Gramma, il nuovo imprint che esordirà il 7 maggio con Legami del grande scrittore israeliano Eshkol Nevo. Tra i titoli e gli autori su cui Feltrinelli punta ci sono: Gaza. Dopo il 7 ottobre: odio e amore per Israele, un’opera necessaria in cui Gad Lerner affronta tutti i nodi politici e identitari legati al futuro del popolo ebraico. Dalla stessa sigla sono poi attesi B, la biografia definitiva e monumentale (700 pagine) di Silvio Berlusconi scritta da un fuoriclasse: Filippo Ceccarelli, e il ritorno di Antonio Moresco con il suo ultimo libro Canto del buio e della luce.

SEM porta invece in casa editrice la giornalista Francesca Fagnani, che fa il suo esordio con Mala. Roma criminale, un’inchiesta che racconta le sfumature, le influenze e i rapporti insospettabili della malavita romana, mentre Crocetti editore pubblica il nuovo libro di poesie Ascolterò gli angeli arrivare di Jon Fosse, insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 2023. Conclude, per la casa editrice Marsilio, il libro Picasso. Una vita da straniero, di Annie Cohen-Solal, storica e curatrice (insieme a Cécile Debray e alla collaborazione di Sébastien Delot) dell’omonima grande mostra che si terrà a Milano a Palazzo Reale dal 20 settembre al 2 febbraio 2025.

Mercato ragazzi e Fiera di Bologna

Nel 2023 in Italia il mercato dei libri per bambini e ragazzi è cresciuto del 2,1 per cento rispetto all’anno precedente, con vendite a prezzo di copertina pari a 291,6 milioni di euro (di cui 273,9 milioni di euro di libri scritti e illustrati e 17,8 milioni di euro di fumetti per under 14).

È il 18 per cento di quanto hanno speso gli italiani nelle librerie fisiche e online per l’acquisto di libri l’anno scorso, esclusa la scolastica e le vendite nella grande distribuzione. In termini di copie, si tratta di 23,5 milioni di libri venduti: quasi un libro su quattro, ovvero il 23 per cento. I numeri saranno diffusi dall’Associazione Italiana Editori (Aie) in occasione della Bologna Children’s Book Fair che aprirà lunedì 8 aprile e a cui Aie partecipa con un vasto calendario di incontri e iniziative.

La dozzina dello Strega

I 12 candidati al Premio Strega: Sonia Aggio, Nella stanza dell'imperatore (Fazi); Adrián N. Bravi, Adelaida (Nutrimenti); Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli); Donatella Di Pietrantonio, L'età fragile (Einaudi); Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax); Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano (Einaudi); Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai (Sem); Melissa Panarello, Storia dei miei soldi (Bompiani); Daniele Rielli, Il fuoco invisibile (Rizzoli); Raffaella Romagnolo, Aggiustare l'universo (Mondadori); Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio); Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo).

È stato calcolato l’incremento Strega sulle vendite per il vincitore: è oltre il 500 per cento. E almeno quattro tra scrittrici e scrittori che hanno scritto per Domani. Valerio, Lattanzi, Panarello, Rielli. In bocca al lupo.

