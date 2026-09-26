Donne, mogli e gonne corte: se dici cose da cane, ti educo come un cane

Dopo le parole di Tajani e quelle di Vannacci sulle donne, ho ripensato a Ephron, alle sue fantasie e sono giunta alla conclusione che una soluzione c’è, è sotto i nostri occhi da sempre, e non prevede la condivisione di post ficcanti sulla nostra indipendenza, né delle citazioni di Fiorella Mannoia

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«Nella mia fantasia sessuale nessuno mi ama per il mio cervello». Insieme a molte altre cose intelligenti, questa l’ha scritta Nora Ephron in un saggio intitolato Fantasie. Ci ho ripensato in questi giorni non solo perché la raccolta da cui è tratto, Crazy Salad. Cose che ho da dire sulle donne, è appena stata pubblicata per la prima volta in Italia da Sur con la curatela di Vanessa Roghi, ma anche perché nonostante siano passati 51 anni dalla sua pubblicazione in America – tra gli oggetti che s