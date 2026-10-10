I draghi e i cavalieri di Rebecca Yarros, la lingua madre del bestseller è il fantasy

Threshing Day (Sperling&Kupfer), significa Il giorno della trebbiatura: una parola agricola per un fenomeno industriale. La trebbiatura separa il grano dalla pula. L’editoria fa l’opposto: mescola fantasy, romance, young adult, guerra, erotismo, trauma e desiderio, lasciando che sia il lettore a decidere quale ingrediente gli interessi davvero

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Se Aristotele dovesse riscrivere oggi la Poetica, dovrebbe aggiungere un capitolo sui draghi. L’americana Rebecca Yarros lo ha capito meglio di qualunque teorico della letteratura. Ogni suo romanzo è un evento mondiale prima ancora di arrivare in libreria. È difficile spiegare a una professoressa che una ragazza in armatura, innamorata del cavaliere sbagliato, vende oggi più di mezzo canone occidentale. Certo, giovedì ha vinto il Nobel una scrittrice difficile come Ann Carson e l’Accademia Reale