la classifica dei libri

I draghi e i cavalieri di Rebecca Yarros, la lingua madre del bestseller è il fantasy

Beppe Cottafavieditor
10 ottobre 2026 • 16:29
Segui Domani su Google

Threshing Day (Sperling&Kupfer), significa Il giorno della trebbiatura: una parola agricola per un fenomeno industriale. La trebbiatura separa il grano dalla pula. L’editoria fa l’opposto: mescola fantasy, romance, young adult, guerra, erotismo, trauma e desiderio, lasciando che sia il lettore a decidere quale ingrediente gli interessi davvero

Se Aristotele dovesse riscrivere oggi la Poetica, dovrebbe aggiungere un capitolo sui draghi. L’americana Rebecca Yarros lo ha capito meglio di qualunque teorico della letteratura. Ogni suo romanzo è un evento mondiale prima ancora di arrivare in libreria. È difficile spiegare a una professoressa che una ragazza in armatura, innamorata del cavaliere sbagliato, vende oggi più di mezzo canone occidentale. Certo, giovedì ha vinto il Nobel una scrittrice difficile come Ann Carson e l’Accademia Reale

Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavieditor

Editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri – è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani.

 