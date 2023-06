È morto lo scrittore americano Cormac McCarthy, autore di bestseller come La strada e Non è un paese per vecchi, diventati poi film di successo. Aveva 89 anni e a lungo è stato considerato fra i possibili vincitori del Nobel per la Letteratura. La notizia della morte è stata data dal suo editore, che ha citato come fonte il figlio, come riporta il New York Times.

Ha scritto di un’America fatta di outsider, con uno stile che ben ricalcava la sua visione del mondo. Ha costruito romanzi che sono diventati iconici e ha vinto il premio Pulitzer nel 2007. Da poco era uscito Il passeggero (pubblicato da Einaudi per la traduzione di Maurizia Balmelli). A settembre è già prevista l’uscita di Stella Maris.

Era conosciuto per il carattere schivo, ha concesso pochissime interviste e non amava frequentare il mainstream letterario. Ma è stato amato dai lettori che lo hanno consacrato nell’olimpio degli scrittori americani contemporanei più noti.

Figlio di un noto avvocato del Rhode Island, il suo primo romanzo è stato Il guardiano del frutteto, a cui seguirono Il buio fuori e Figlio di Dio. Fra i suoi libri più conosciuti c’è Non è un paese per vecchi (2005), anche grazie alla trasposizione cinematografica dei fratelli Coen. Del 2007 è La strada, che gli farà conquistare il Pulitzer per la narrativa.

