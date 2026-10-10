Nuvole nere sulla Buchmesse: la fiera di Francoforte è un gruppo di ascolto

Si compra sempre meno, e pur non avendo studiato economia so che la diretta conseguenza è che si fa molta fatica a vendere. Chi prende parte alla fashion week dei libri da molto tempo ricorda con malinconia i bei tempi andati. Pure io, che ho partecipato alla mia prima Buchmesse nel 2018, ho la sensazione di trovarmi sul Titanic una quarantina di minuti dopo l’impatto con l’iceberg e l’umore è basso perché non ho nemmeno perso la verginità con Leonardo Di Caprio in una carrozza