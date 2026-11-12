Cultura

Essere tutte le cose che era: la libertà brasileira di Vanoni

Giulia Cavaliere
12 novembre 2026 • 20:13
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La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria ha cinquant’anni, ma continua a produrre significati e a parlare al presente. Oggi l’album nato dall’incontro con Vinícius de Moraes e Toquinho torna, con outtakes inedite e con un progetto grafico inedito firmato Ciao Discotecaitaliana

Ci sono dischi che, a cinquant’anni, continuano a produrre significati e a stabilire relazioni con il presente. La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria di Ornella Vanoni è uno di questi. Uscito nel 1976, torna oggi in una nuova edizione, a mezzo secolo dalla pubblicazione originale, con un progetto grafico inedito firmato Ciao Discotecaitaliana, il disco originale rimasterizzato, un secondo disco di outtakes inedite e le mie note di copertina che si agganciano a una tradizione, quella delle

Giulia Cavaliere
Giulia Cavaliere
Giulia Cavaliere

Critica musicale, giornalista e selezionatrice di suoni, collabora con la sezione spettacoli del Corriere della Sera, con Rolling Stone Italia ed Esquire; in passato ha lavorato a Linus e a IL del Sole 24 Ore. Ha scritto e condotto il programma musicale “Souvenir” per Rete Due di RSI, la radio della Svizzera Italiana ed è stata la critica musicale di Extra Factor (il dopo X Factor) nel 2019; per minimum fax ha pubblicato “Romantic Italia – Di cosa parliamo quando cantiamo d’amore”.