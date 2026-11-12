Essere tutte le cose che era: la libertà brasileira di Vanoni

La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria ha cinquant’anni, ma continua a produrre significati e a parlare al presente. Oggi l’album nato dall’incontro con Vinícius de Moraes e Toquinho torna, con outtakes inedite e con un progetto grafico inedito firmato Ciao Discotecaitaliana
Ci sono dischi che, a cinquant’anni, continuano a produrre significati e a stabilire relazioni con il presente. La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria di Ornella Vanoni è uno di questi. Uscito nel 1976, torna oggi in una nuova edizione, a mezzo secolo dalla pubblicazione originale, con un progetto grafico inedito firmato Ciao Discotecaitaliana, il disco originale rimasterizzato, un secondo disco di outtakes inedite e le mie note di copertina che si agganciano a una tradizione, quella delle