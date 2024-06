La terza giornata degli Europei di atletica si apre con un’altra doppietta azzurra: Yeman Crippa ha conquistato la medaglia d’oro nella mezza maratona, passata anche dal centro storico di Roma, in 1 ora 1 minuto e 3 secondi. Al secondo posto un altro azzurro, Pietro Riva, che ha ottenuto l’argento, posizionandosi davanti al tedesco Armanal Petros. Con questo doppio successo le medaglie italiane agli europei di atletica di Roma salgono a 12 in totale.

Crippa, appena finita la mezza maratona, si è detto «straemozionato di correre qui a Roma, sono molto contento». Ha poi aggiunto: «Riconfermare l’oro è stato tosto, ora si va avanti e spero in una grande prestazione anche alle Olimpiadi».

«È stato il momento più bello della mia carriera, battuto da un grande amico come a Monaco due anni fa e quindi contento che sia stato Yeman a vincere – ha commentato Pietro Riva su Rai Sport al termine della mezza maratona – Sapevo che sono più bravo in strada che su pista, non stavo arrivando da un grande periodo, ero sfiduciato ma, insomma, durante la gara mi sentivo benissimo e mi sono detto che potevo prendere la medaglia. Quando hai Stefano Baldini come guida qualcosa salta fuori».

L’Italia ha conquistato anche il titolo continentale a squadre con il sesto posto di Pasquale Selvarolo, l’ottavo di Eyob Faniel e il decimo di Yohanes Chiappinelli.

All’inizio della terza giornata, l’Italia è già al nuovo record storico di 13 medaglie, con sette ori, mai successo nelle precedenti 25 edizioni degli Europei dal 1934 a oggi.

