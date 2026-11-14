La grande famiglia del Family Day, dentro al progetto “neocattolico”

Nel suo nuovo libro, Massimo Prearo indaga la rete di figure e movimenti che si fanno promotori del ritorno del cristianesimo. E ricostruisce un ventennio di lotta su norme e leggi per plasmare la vita sociale dei cittadini e la loro percezione del mondo
Secondo una dinamica vistosa, ma che si lascia decifrare a fatica, alcune figure di spicco del mondo imprenditoriale e finanziario si fanno oggi promotrici di un forte ritorno del cristianesimo come tratto distintivo dell’Occidente. Se gli Stati Uniti sono all’avanguardia in questo campo, l’Europa non manca di esempi significativi. In Francia spiccano Pierre-Édouard Stérin, cofondatore di Smartbox e imprenditore cattolico di orientamento conservatore, che dichiara di voler mettere la propria ric