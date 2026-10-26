Il fascismo di ieri e di oggi: dentro il male della banalità

Notre salut di Emmanuel Marre è il più bel film di Cannes 2026. E il più politicamente rilevante di quest’anno solare. Sembra che parli di ieri ma parla di oggi, e di un futuro che incombe. Il regista: «Non sarebbe esatto dire che la Vichy del 1940 è uguale al Rassemblement mational di oggi, anche se è evidente che sono le stesse idee di base. Il punto è vedere concretamente come noi, nella vita quotidiana, lasciamo che quella scala si costruisca poco a poco».