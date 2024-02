La finale si divide in due fasi: quella dell’esibizione dei 30 cantanti, giudicati dal televoto, e poi la finalissima, con la top five giudicata dal pubblico a casa, dalle radio e dalla sala stampa. Fra gli ospiti: Roberto Bolle, Gigliola Cinquetti e Luca Argentero. La fine intorno alle 2.30

Inizierà intorno alle 20.45 e finirà alle 2.30 la finale del festival di Sanremo 2024, sabato 10 febbraio. Di fatto, si dividerà in due fasi: quella dell’esibizione di tutti i 30 cantanti (che saranno votati dal televoto) e la finalissima con la ri-esibizione dei primi cinque classificati.

A quel punto, i loro voti saranno stati azzerati, e la loro graduatoria dipenderà dagli ultimi voti, espressi dal pubblico a casa (34 per cento), dalle radio (33 per cento) e dalla sala stampa (33 per cento).

Entro stasera, questo articolo sarà aggiornato con tutti gli orari precisi delle varie esibizioni, gli interventi degli ospiti e le pubblicità (non appena saranno definiti). Intanto riportiamo qui l’ordine delle varie esibizioni, in una scaletta di quello che succederà.

La scaletta della finale di Sanremo 2024

INIZIO DELLA FINALE (prevista intorno alle 20.45)

LETTURA DELLA CLASSIFICA PARZIALE : per la prima volta si saprà la graduatoria completa, basata su quanto è successo nelle serate precedenti

APERTURA DEL TELEVOTO (ecco come votare, i codici dei cantanti e quanto costa)

INIZIO DELLA PRIMA FASE (si esibiscono tutti e 30 i cantanti) Renga e Nek Gazzelle Dargen D’Amico Il Volo Loredana Bertè Negramaro Mahmood Santi Francesi Diodato Fiorella Mannoia Alessandra Amoroso Alfa Irama Ghali Annalisa Angelina Mango Geolier Emma Il Tre Ricchi e Poveri The Kolors Maninni La Sad Mr.Rain Fred De Palma Sangiovanni Clara Bnkr44 Rose Villain



(si esibiscono tutti e 30 i cantanti) STOP AL TELEVOTO



LETTURA DELLA CLASSIFICA FINALE (dal trentesimo al sesto posto) – è composta dalla media delle serate precedenti, più il risultato della prima fase della finale

(dal trentesimo al sesto posto) – è composta dalla media delle serate precedenti, più il risultato della prima fase della finale LETTURA DELLA TOP FIVE (i loro voti vengono azzerati)

(i loro voti vengono azzerati) APERTURA DEL TELEVOTO



INIZIO DELLA SECONDA FASE (si esibiscono gli artisti della top five, o vengono fatti vedere dei video delle loro canzoni)

(si esibiscono gli artisti della top five, o vengono fatti vedere dei video delle loro canzoni) LETTURA DELLA CLASSIFICA FINALE (dal quinto al primo posto) – graduatoria formata dal televoto (34 per cento), giuria delle radio (33 per cento) e della salaa stampa (33 per cento)



(dal quinto al primo posto) – graduatoria formata dal televoto (34 per cento), giuria delle radio (33 per cento) e della salaa stampa (33 per cento) PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE

FINE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2024 (previsto intorno alle 2.30)

