Divisivo, attuale e spiazzante: perché Digger mette paura

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È il film più attuale e spiazzante in arrivo quest’anno dagli Usa. Fa ridere e mette paura. È divisivo. Fanno paura i dialoghi, che sembrano una intercettazione ininterrotta tra la White House e un Elon Musk, mettiamo – ma non è lui il tycoon evocato, è piuttosto una incarnazione astratta del Capitale – perfettamente sordi alle sorti del genere umano. Alejandro González Iñárritu non è Stanley Kubrick, ma imbastisce una inquietante black comedy “à la” Il dottor Stranamore sessant’anni dopo. Solo