Cultura

Divisivo, attuale e spiazzante: perché Digger mette paura

Teresa Marchesi
01 ottobre 2026 • 07:00
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Il film di Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise sembra quasi Il dottor Stranamore sessant’anni dopo. È meta-cinema, con al centro un magnate del petrolio e una catastrofe ambientale

È il film più attuale e spiazzante in arrivo quest’anno dagli Usa. Fa ridere e mette paura. È divisivo. Fanno paura i dialoghi, che sembrano una intercettazione ininterrotta tra la White House e un Elon Musk, mettiamo – ma non è lui il tycoon evocato, è piuttosto una incarnazione astratta del Capitale – perfettamente sordi alle sorti del genere umano. Alejandro González Iñárritu non è Stanley Kubrick, ma imbastisce una inquietante black comedy “à la” Il dottor Stranamore sessant’anni dopo. Solo

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.