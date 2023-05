In ordine di apparizione scrivono: Fumettibrutti, Michela Murgia, Walter Siti, Chiara Gamberale, Jonathan Bazzi, Veronica Raimo, Antonio Franchini, Antonella Lattanzi, Francesco Guglieri, Andrea Tarabbia, Michele Bravi, Chiara Tagliaferri, Francesco Pecoraro, Ginevra Lamberti

Era di maggio, nel 2022, e al Salone del Libro di Torino, la più importante festa italiana della cultura, nasceva «Finzioni», il mensile culturale di «Domani», dedicato alla migliore scrittura contemporanea.

Oggi, col tredicesimo numero, di nuovo a Torino e in edicola e sulla app il 20 maggio, festeggiamo il nostro compleanno con una formidabile squadra della nuova scrittura italiana: di fiction, di non fiction narrativa e di autofiction. Quella che racconta, perché ciò che non si può spiegare, si può raccontare.

In ordine di apparizione Fumettibrutti, Michela Murgia, Walter Siti, Chiara Gamberale, Jonathan Bazzi, Veronica Raimo, Antonio Franchini, Antonella Lattanzi, Francesco Guglieri, Andrea Tarabbia, Michele Bravi, Chiara Tagliaferri, Francesco Pecoraro, Ginevra Lamberti.

Un abbraccio a Nicola Lagioia che dirige il suo ultimo Salone e in bocca al lupo e al libro a Annalena Benini che guiderà il prossimo. E un abbraccio fortissimo a Michela Murgia.

© Riproduzione riservata