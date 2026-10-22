Il cinema queer e onesto di Firstman: «Se ci rappresentiamo solo come vittime o angeli, il racconto è disonesto»

Dalla comicità sui social alla recitazione, fino all’esordio alla regia, ha costruito una carriera giocando con la propria immagine. Con Club Kid ha cambiato registro senza rinunciare alla sfrontatezza: «Sentivo il bisogno di raccontare questa storia, ma ho dovuto espormi tantissimo. Era così personale che nessuno avrebbe potuto sentirla come me»