intervista

Il cinema queer e onesto di Firstman: «Se ci rappresentiamo solo come vittime o angeli, il racconto è disonesto»

Hakim Zejjari
22 ottobre 2026 • 19:37Aggiornato, 22 ottobre 2026 • 19:50
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Dalla comicità sui social alla recitazione, fino all’esordio alla regia, ha costruito una carriera giocando con la propria immagine. Con Club Kid ha cambiato registro senza rinunciare alla sfrontatezza: «Sentivo il bisogno di raccontare questa storia, ma ho dovuto espormi tantissimo. Era così personale che nessuno avrebbe potuto sentirla come me»

Dalla comicità sui social alla recitazione, fino all’esordio alla regia, Jordan Firstman ha costruito una carriera giocando con la propria immagine. Diventato popolare durante il lockdown grazie ai video comici su Instagram, ha portato sullo schermo una versione esasperata di sé stesso in Rotting in the Sun di Sebastián Silva, tra sesso esplicito e provocazioni. Con Club Kid, presentato a Cannes e ora alla Festa del cinema di Roma, cambia registro senza rinunciare alla sfrontatezza: scrive, diri

Hakim Zejjari
Hakim Zejjari
Hakim Zejjari

Giornalista pubblicista diplomato al Centro sperimentale di cinematografia, autore e producer Tv di diversi speciali e reportage sul cinema e l’arte. Le sue interviste con grandi nomi della cultura (da Madonna a Mark Knopfler passando per Woody Allen, Jonathan Coe o Quentin Tarantino) lo hanno portato a collaborare con Sky Italia, Mediaset, il canale internazionale di news France 24 e The New York Times.