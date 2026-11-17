Questa distanza tra la ricezione critica tardiva e la ricezione commerciale del momento è il cuore della questione del cantante nato a Roma nel 1949. A un certo punto smetterà di essere riscoperto e verrà amato e canonizzato, andrà per forza così

true false

Quello per Flavio Giurato è un culto sviluppato con lentezza, lungo quarant’anni di ritrosia e mistero. Oggi c’è chi lo considera (retrospettivamente) «il miglior cantautore indie»; altri lo dipingono come un atleta che si prepara ostinatamente per una competizione impossibile, di cui è al tempo stesso l’unico partecipante e l’unico antagonista. Flavio Giurato è il migliore cantautore italiano, è così; il miglior cantautore indie, alcuni direbbero come omaggio a un maestro ormai riconosciuto, no