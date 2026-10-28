lucca comics - L’intervista

Frank Miller: «I fumetti? Sono cresciuti, non si torna più indietro»

Damiano D'Agostino
28 ottobre 2026 • 19:39
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Classe 1957, nato nel Maryland cresciuto nel Vermont e con origine irlandese, l’autore statunitense è un rivoluzionario del fumetto degli anni Ottanta, che ha ribaltato la classica narrativa dei supereroi inserendo temi crudi e personaggi decadenti: «Le vecchie versioni sono noiose. E i lettori intanto sono diventati adulti. Il realismo ha quindi aiutato questo settore a sopravvivere»

Lucca – Quando a fine settembre George Lucas ha inaugurato il Lucas Museum of Narrative Arts, a Los Angeles, nella foto di gruppo c’era anche lui, Frank Miller. Classe 1957, nato nel Maryland cresciuto nel Vermont e con origine irlandese, l’autore statunitense è un rivoluzionario del fumetto degli anni Ottanta. A lui la critica ha riconosciuto, insieme all’anarchico Alan Moore, il merito di aver cambiato il tono ai fumetti spingendoli verso atmosfere più cupe, mature e noir. Miller, insomma, ha

Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino

Giornalista pubblicista, torinese classe 1998. Scrive di tecnologia, fumetti e videogiochi e cultura pop. Ha collaborato con Fumo di China, Videogiochitalia.it, The Hollywood Reporter Roma, Il Messaggero e Domani.