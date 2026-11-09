Marx, socialismo ed eutanasia, così il videogioco diventa satira e attivismo

Future? No Thanks! (disponibile su Pc da inizio settembre) è l’ultimo videogioco sviluppato da Paolo Pedercini, in arte Molleindustria. In sintesi: Grand Theft Auto incontra Il Capitale di Marx, ovvero l’utopia socialista è finalmente arrivata, ma i giocatori sono vecchi boomer conservatori. «La satira viene sempre superata dalla realtà», racconta il designer a Domani
Nel 2045, il vecchio Harvey P. Huffstone ha deciso di farla finita. All’ospedale Bernie Sanders, nella Repubblica socialista di Pittsburgh, è tutto pronto per la sua eutanasia. Il kit preparativo prevede: un cane robot (per l’accompagnamento emotivo) e una lista di cose da fare prima di morire l’indomani mattina. Piccoli piaceri in ordine sparso: fumarsi un sigaro (introvabili dopo l’embargo cubano verso gli Usa), mangiare una bistecca “vera” (complesso in un mondo vegano), bere una Coca Cola (d