Marx, socialismo ed eutanasia, così il videogioco diventa satira e attivismo

Future? No Thanks! (disponibile su Pc da inizio settembre) è l’ultimo videogioco sviluppato da Paolo Pedercini, in arte Molleindustria. In sintesi: Grand Theft Auto incontra Il Capitale di Marx, ovvero l’utopia socialista è finalmente arrivata, ma i giocatori sono vecchi boomer conservatori. «La satira viene sempre superata dalla realtà», racconta il designer a Domani