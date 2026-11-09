Future? No Thanks!

Marx, socialismo ed eutanasia, così il videogioco diventa satira e attivismo

Damiano D'Agostino
09 novembre 2026 • 19:41
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Courtesy of Molleindustria
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Future? No Thanks! (disponibile su Pc da inizio settembre) è l’ultimo videogioco sviluppato da Paolo Pedercini, in arte Molleindustria. In sintesi: Grand Theft Auto incontra Il Capitale di Marx, ovvero l’utopia socialista è finalmente arrivata, ma i giocatori sono vecchi boomer conservatori. «La satira viene sempre superata dalla realtà», racconta il designer a Domani

Nel 2045, il vecchio Harvey P. Huffstone ha deciso di farla finita. All’ospedale Bernie Sanders, nella Repubblica socialista di Pittsburgh, è tutto pronto per la sua eutanasia. Il kit preparativo prevede: un cane robot (per l’accompagnamento emotivo) e una lista di cose da fare prima di morire l’indomani mattina. Piccoli piaceri in ordine sparso: fumarsi un sigaro (introvabili dopo l’embargo cubano verso gli Usa), mangiare una bistecca “vera” (complesso in un mondo vegano), bere una Coca Cola (d

Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino

Giornalista pubblicista, torinese classe 1998. Scrive di tecnologia, fumetti e videogiochi e cultura pop. Ha collaborato con Fumo di China, Videogiochitalia.it, The Hollywood Reporter Roma, Il Messaggero e Domani.