Gentili: «Fare una commedia romantica? Oggi è un gesto politico»

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Oggi, in Italia, una commedia romantica è quasi un gesto controcorrente. Se poi è sofisticata e si tratta di un’opera prima, lo è ancora di più. Dov’è la fiesta, scritto da Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle, Studio Battaglia, Call My Agent) e diretto da Niccolò Gentili, ci prova con leggerezza. Il film in sala, distribuito da Vision, vede come protagonisti Irene (Linda Caridi) e Leo (Francesco Carril), una coppia fragile, bloccata nelle proprie solitudini e coinvolta in un furto d’auto. L’imprevi