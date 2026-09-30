l’intervista

Gentili: «Fare una commedia romantica? Oggi è un gesto politico»

Hakim Zejjari
30 settembre 2026 • 07:00
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Una scena del film Dov'è la fiesta, con i protagonisti interpretati da Francesco Carril e Linda Caridi
Una scena del film Dov'è la fiesta, con i protagonisti interpretati da Francesco Carril e Linda Caridi
Una scena del film Dov'è la fiesta, con i protagonisti interpretati da Francesco Carril e Linda Caridi

Il regista di Dov’è la fiesta parla del suo film: «Avevo voglia di raccontare una storia di speranza. Scherzando, la definisco una “commedia popolare d’autore”: credo che sia importante regalare leggerezza e fiducia nell’altro»

Oggi, in Italia, una commedia romantica è quasi un gesto controcorrente. Se poi è sofisticata e si tratta di un’opera prima, lo è ancora di più. Dov’è la fiesta, scritto da Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle, Studio Battaglia, Call My Agent) e diretto da Niccolò Gentili, ci prova con leggerezza. Il film in sala, distribuito da Vision, vede come protagonisti Irene (Linda Caridi) e Leo (Francesco Carril), una coppia fragile, bloccata nelle proprie solitudini e coinvolta in un furto d’auto. L’imprevi

Hakim Zejjari
Hakim Zejjari
Hakim Zejjari

Giornalista pubblicista diplomato al Centro sperimentale di cinematografia, autore e producer Tv di diversi speciali e reportage sul cinema e l’arte. Le sue interviste con grandi nomi della cultura (da Madonna a Mark Knopfler passando per Woody Allen, Jonathan Coe o Quentin Tarantino) lo hanno portato a collaborare con Sky Italia, Mediaset, il canale internazionale di news France 24 e The New York Times.