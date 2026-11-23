C’è il Nanni Moretti ottimista di Succederà questa notte, l’adrenalina e lo slapstick di Na Hong-jin, la commedia anarchica con Valerio Mastandrea. Ma anche le opere fuori fuoco, da un Paolo Genovese dal sapore mucciniano a un Asghar Farhadi convenzionale e datato. Ecco i migliori film usciti nell’ultimo mese

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Succederà questa notte Nanni Moretti torna a Eshkol Nevo. Dopo il non fortunato Tre piani, è la volta della raccolta di racconti Legami (Feltrinelli). Consigliabile munirsi del libro, a titolo di Google Maps nel patchwork cucito dall’“uomo Sacher” con Valia Santella e Federica Pontremoli. C’è una new entry che in cinquant’anni di cinema del Nostro non avevamo mai intercettato: l’Eros. Evviva. Fa da filo rosso la storia d’amore tra un uomo (Louis Garrel) e una donna (Jasmine Trinca) che a distanz