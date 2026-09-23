Grappolo, vino, aceto: le tre vite dell’uva

Settembre è il mese della vendemmia, quando i grappoli verdi e viola vengono raccolti per essere trasformati in vino. Ma nelle aree dove l’uva è introvabile sono nate bevande equivalenti, dal sidro al sakè fino alla chicha. Dal vino, poi, si ottiene l’aceto, a lungo essenziale per conservare gli alimenti

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Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo , disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo della crisi del mondo del vino e delle evoluzioni nel settore, tra wine pairing con il gelato, eccezioni portoghesi e calici in Ucraina. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli alt