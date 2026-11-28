A Venezia un’esposizione racconta il progetto di Egidio Costantini, iniziato nel 1955 e sostenuto attivamente dalla collezionista. È la storia di una galleria che ha permesso l’incontro tra la ricerca di artisti come Ernst e Tanning e i maestri vetrai di Murano
«Fui felice quando Egidio Costantini venne da me e mi chiese di aiutarlo a creare degli oggetti di vetro tratti dai disegni di artisti contemporanei», scrive Peggy Guggenheim nel 1964, ricordando l’inizio del suo idillio con il vetro. Quanto quell’incontro avesse lasciato il segno lo mostra una celebre fotografia del suo salotto veneziano, scattata quello stesso anno da David Lees: vi si riconoscono numerose opere della Fucina degli Angeli, il progetto con cui Costantini esplorava le possibilità