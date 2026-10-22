Da I Love Boosters a The Guest: i nuovi classici sono dei registi emergenti

Sono diversi i titoli dalla kermesse romana che dovrebbero farci rizzare le antenne sui nuovi standard che impone il cinema non allineato. Come l’anti-Il diavolo veste Prada II diretto dal rapper Boots Riley, traboccante di idee e freschezza

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I nuovi classici sono opere prime: Club Kid, The Guest, Tangles, e il più stratosferico di tutti, I Love Boosters, che tecnicamente non è un debutto ma il secondo film di un rapper geniale, Boots Riley, traboccante però di freschezza, idee ed energia come un absolute beginner. Spigolando dalla Festa del Cinema di Roma, sui banchi del nostro Centro Sperimentale di Cinematografia – e di ogni altra autorevole sede di apprendimento – sarebbe il caso di rizzare le antenne sui nuovi standard che impon