festa del cinema di roma

Da I Love Boosters a The Guest: i nuovi classici sono dei registi emergenti

Teresa Marchesi
22 ottobre 2026 • 19:36Aggiornato, 22 ottobre 2026 • 19:49
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Sono diversi i titoli dalla kermesse romana che dovrebbero farci rizzare le antenne sui nuovi standard che impone il cinema non allineato. Come l’anti-Il diavolo veste Prada II diretto dal rapper Boots Riley, traboccante di idee e freschezza

I nuovi classici sono opere prime: Club Kid, The Guest, Tangles, e il più stratosferico di tutti, I Love Boosters, che tecnicamente non è un debutto ma il secondo film di un rapper geniale, Boots Riley, traboccante però di freschezza, idee ed energia come un absolute beginner. Spigolando dalla Festa del Cinema di Roma, sui banchi del nostro Centro Sperimentale di Cinematografia – e di ogni altra autorevole sede di apprendimento – sarebbe il caso di rizzare le antenne sui nuovi standard che impon

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.