La necessità di alimentarsi e di riprodursi si accompagna a un godimento che appaga e impaurisce. Nella tradizione cristiana la gola è uno dei sette vizi capitali, al pari della lussuria, e la filosofia ha spesso visto nella coltivazione dei piaceri un ostacolo alla conoscenza. Una concezione che oggi non è più dominante
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, inv