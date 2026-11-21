Il nuovo film diretto da Takashi Yamazaki, sequel di Godzilla Minus One del 2023, è un film spettacolare e crudele, che riapre le ferite di Hiroshima e Nagasaki utilizzando l’iconico mostro gigante della Toho, già protagonista di 38 film dal 1954. Continua il filone giapponese legato a Gojira, che rispetto alle produzioni statunitensi coglie la natura originale del personaggio

true false

Giusto due anni fa abbiamo visto Godzilla mettere le zampe a mollo nel Tevere, distruggere l’altare della patria in una lotta con una sorta di granchio gigante e poi, stanco, acciambellarsi nel Colosseo: il meritato riposo del guerriero. Il film era Godzilla e Kong – Il nuovo impero, un’opera che si può colloquialmente definire un’americanata senza arte né parte; l’ultimo capitolo uscito del Monsterverse (universo condiviso dei mostri targato Legendary Pictures) cominciato nel 2014 per la regia