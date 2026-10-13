Festa del Cinema di Roma

“Il rumore delle cose nuove” è una metafora della guerra mondiale a macchia di leopardo

Teresa Marchesi
13 ottobre 2026 • 19:23Aggiornato, 13 ottobre 2026 • 19:41
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L’ultimo film di Genovese è una ronde, a voler scomodare Max Ophuls, slitta verso intrighi sentimental-familiari di vago sapore mucciniano e non vuole far ridere, anzi. Ma non commuove nemmeno. Sta in mezzo. E vaga alla ricerca di un sentimento purchessia

Dieci anni fa, quando il suo Perfetti sconosciuti diventò un fenomeno del passaparola incassando in patria diciassette milioni, Paolo Genovese non sapeva che sarebbe entrato nel Guinness World Record come il film con più remake di tutta la storia del cinema. A prendere per buono un dato non certificato, a tutt’oggi si contano una ventina di adattamenti (con relativi diritti pagati), che spaziano dalla Grecia alla Corea del Sud fino al Medio Oriente. FolleMente, lo scorso anno, ha lanciato un’alt

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.