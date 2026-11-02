Oltre l’Ia, anche a tavola: per l’intelligenza artigianale serve qualità

Invece di distinguere tra intelligenza artificiale e intelligenza naturale, sarebbe meglio parlare di intelligenza artigianale. Il cibo ci mostra che un approccio artigianale accetta l’idea della variabilità del tempo, consapevole del fatto che non si può controllare tutto. E che è preferibile dialogare con la natura anziché cercare di dominarla

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese facciamo un viaggio nell’intelligenza artificiale applicata al food, dai suoi incredibili benefici ai grossi costi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anc