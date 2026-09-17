L’Ia può sterminare l’umanità, ma solo se avrà ucciso la politica

I tentativi di regolamentare l’intelligenza artificiale si concentrano soprattutto sulla tutela dei diritti dei consumatori: ma la categoria che bisogna mobilitare per una regolazione piena ed efficace è quella di “bene comune”, per sua natura refrattaria alla gestione dei privati, come l’ambiente e l’acqua

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Come fosse l’incipit di un romanzo post-apocalittico, il 9 settembre scorso un giovane ricercatore ha affidato ai social media un’inquietante confessione. Jacob Coxon, dimessosi da Anthropic, ha scritto su X che le grandi corporation impegnate nello sviluppo dell’intelligenza artificiale tengono segreta una verità minacciosa: questa intelligenza non-umana, in grado di migliorarsi da sé e di porsi fini propri, sarà presto capace di sterminare l’umanità. Dentro Anthropic, non si sono alzate voci d