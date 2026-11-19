Una convivenza forzata, vecchie relazioni e nuove gelosie: la coppia comica siciliana cambia registro. C’è meno politica e società rispetto al passato: «Ma i ragazzi che protestano in piazza hanno ragione»

true false

Le fragole svolgono il ruolo del Caso. Si riaffacciano a ripetizione, rifiutate sempre ai banchi del mercato ma accettate d’istinto proprio per la cena “sbagliata”. E l’allusione al classico titolo bergmaniano Smulttronnstallet (Il posto delle fragole) è puramente scherzosa, perché i sentimenti - nel nono film di Salvo Ficarra e Valentino Picone, questa volta diretti da Alessandro Genovesi - hanno una leggerezza sconosciuta al Maestro svedese. La notte delle fragole è il film pre-natalizio di Me