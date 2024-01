A tutti gli specialisti dell’insegnamento della Shoah e della lotta all’antisemitismo, il 7 ottobre, il giorno in cui Hamas ha attaccato numerosi insediamenti israeliani con metodologie simili a un pogrom di inizio Novecento, ha manifestato una triste verità, che non solo l’antisemitismo è vivo e vegeto, anzi in piena salute, ma anche che buona parte degli sforzi fatti per contrastarlo attraverso l’insegnamento della Shoah hanno prodotto scarsi frutti. Da quel giorno gli attacchi contro gli ebrei e contro l’ebraismo sono aumentati a dismisura; dai meme alle vignette, dalle manifestazioni con slogan antisemiti ai volantini, dai discorsi pubblici alle assemblee, dalle stelle di Davide disegnate sulle abitazioni di ebrei al vandalismo sulle pietre d’inciampo: il nemico non è più lo stato di Israele, ma tout court gli ebrei e l’ebraismo.

È amaro constatare che tutti gli sforzi fatti per combattere l'antisemitismo in questi anni abbiano portato poco o nulla e che tale miccia sia sempre stata pronta a scoppiare, nascosta sotto un po' di cenere. Tutto questo non c’entra assolutamente nulla con i torti e le ragioni che si scontrano da quel giorno, naturalmente sono sul piatto di ogni discussione politica e culturale: qui si parla di odii e pratiche che nulla hanno a che fare con lo specifico campo di battaglia, ma che sono per l’appunto manifestazione di aperto e pericolosissimo antisemitismo.

Lo scenario

Purtroppo il panorama internazionale è sconfortante: guerre e brutalità diffuse, società che si stanno abituando a violenza fisica e verbale, destre (fasciste) al governo in molti paesi e movimento antifascista che arranca pesantemente anche perché criminalizzato, antiscientismo, fake news, complottismo e anti Illuminismo che stanno contagiando milioni di persone. Più che l’alba del Terzo millennio, sembra la società europea descritta da Michael Haneke nel suo bellissimo film Il nastro bianco, la società tedesca prima della Prima guerra mondiale, incubatrice di quei demoni che si scateneranno durante il Secondo conflitto mondiale.

Oltre a tutto ciò, pare che nulla riesca a invertire la rotta di questo Titanic che sembra andare a schiantarsi contro l’iceberg del conflitto tra nazioni. Qual è la misura di questo fallimento, visto che in Italia e in tutto l’occidente si è fatta tantissima formazione pubblica e privata su questi temi, anche con il supporto di kolossal hollywoodiani, fondazioni internazionali, star globali e governi di importanti paesi? Da un lato ci sono intellettuali come Georges Bensoussan, Yehuda Bauer o in Italia Laura Fontana che da anni ci mettono in guardia sui limiti e le problematiche che hanno caratterizzato l’insegnamento della Shoah e che ci hanno portato alla situazione attuale. Dall’altro abbiamo schiere di giornalisti, blogger, politici, tuttologi vari e non ultimo anche qualche storico, che hanno utilizzato questa data per fini politici e personali, retoricizzando e spogliando di ogni utilità civica e politica quest’insegnamento. Come troppo spesso accade, molti, probabilmente troppi, sono andati dietro alla corrente, all’insegnamento lacrimevole e pietistico dell’argomento Shoah che non solo ha allontanato le persone, ma molte volte ha portato a veri e propri atteggiamenti contrari e di rifiuto, confluendo nel torbido mondo del complottismo.

I media

Cosa direbbero oggi Pier Paolo Pasolini o Umberto Eco dei social media, cosa scriverebbero della cultura attraverso queste forme di comunicazioni omogeneizzate e antidemocratiche, ma soprattutto cosa penserebbero degli intellettuali o meglio degli “influencer culturali” che dispensano erudizione attraverso i social, tramite dirette, post, reel e tutte le altre forme di comunicazione smart? Probabilmente Pasolini vedrebbe il compimento di quello che per lui ha significato la televisione, ovvero l’introduzione di uno strumento autoritario e repressivo, perché «le parole che cadono dal video, cadono dall’alto» e «parlare dal video» è sempre «parlare ex cathedra», e come ha sentenziato Eco nel mondo social le parole degli stolti acquisiscono lo stesso pubblico, (e spesso) la stessa autorevolezza dei premi Nobel. Questo modo di fare solletica profondamente edonismo personale, singoli che usano la Memoria o la Cultura (della Memoria) per soddisfare i propri bisogni innescati dalla “fama” e dalla “notorietà”, e per questo incentiva a “produrre” contenuti storico-culturali di scarsa efficacia. Il fine non è conoscere e promuovere cultura, il fine è il like, la vendita mercantile del libro. La cultura non si pesa a ristampe, ma si pesa a contenuti promossi.

Quali criteri possono soddisfare autori che “producono” un libro all’anno? Tutto ciò nega un valore della fatica del lavoro e della conoscenza. Oggi fioriscono breviari di qualsiasi argomento storico, tutto assumente una dignità attraverso la formula magica della “divulgazione”, termine importante, se sicuramente utile, ma non omnicomprensivo e quindi esclusivamente positivo, soprattutto quando a causa di queste dinamiche si provoca un assottigliamento degli spazi comunicativi più necessari.

Vittima di tutto ciò è stata la Storia – per capirla e studiarla ci vogliono tutt’altro impegno e fatica – soprattutto quella della Seconda guerra mondiale, soprattutto la Shoah, uno dei momenti più complessi e complicati.

Il fallimento

Ricollegando la guerra in Medio Oriente con il fallimento sul tema educativo, notiamo che tutte le parti in causa hanno tirato fuori la parola “genocidio”, tutti hanno cercato di strumentalizzare questo termine per portare acqua alla propria causa. Come ricordo agli studenti più giovani, se tutto è Shoah, nulla è Shoah: oggi sta avvenendo questo, tutto è paragonato a essa, ed essa sta perdendo ogni senso politico, culturale, pedagogico e sociale, la politicizzazione di questo termine sta raggiungendo punte insostenibili, tanto che oggi ha perso il suo senso più profondo e temibile. Nessuno dei tanti commentatori si è posto in questa prospettiva. Oggi abbiamo toccato con mano questo sostanziale fallimento, dobbiamo tutti cambiare radicalmente il nostro approccio all’argomento, e dovremmo farlo in base a ciò che abbiamo davanti agli occhi. Questo mutato approccio deve comprendere in maniera assolutamente bilanciata e consapevole delle gerarchie in campo, Storia e memoria, insegnamento politico e quello morale, narrativa e saggistica, testo e contesto, solo esercitando tutte queste corde possiamo fornire il più corretto approccio all’argomento, basato su profondità, rigore e complessità. Gli insegnanti devono concentrare la loro attenzione su due punti. Il primo risponde a due domande: qual è il terreno culturale che ha preparato il genocidio? Qual è il pensiero che ha gettato le basi per compiere il crimine? Capire quali forme di pensiero hanno reso possibile il fatto che la civiltà europea abbia deciso di amputare una parte di sé stessa. Secondo: come è stato possibile commettere il crimine? Porci la domanda su come degli uomini comuni, bravi padri di famiglia, abbiano potuto trasformarsi in carnefici, in freddi burocrati-assassini. Ma soprattutto per rispondere a questo e restituirlo agli studenti c’è la necessità che gli insegnanti siano “risolti”, ovvero abbiano le risposte alle possibili domande sollevate dai ragazzi, e per questo bisogna essere assolutamente formati e convinti di voler trasmettere questa conoscenza, e non utilizzarla per fini esclusivamente personali.

