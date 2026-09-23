Il colloquio

Strippoli agli Oscar: «Felice per me e il mio film ibrido»

Teresa Marchesi
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23 settembre 2026 • 19:35

«Rispetto ad altri film che sono stati scelti in passato, forse in questo ci sono angoli meno smussati, c’è un po’ più di cattiveria. Non so se questa cosa pagherà o no, ma sono molto contento che questa cattiveria venga portata su un palcoscenico così importante», ci racconta il regista pugliese autore de L’estranea.Il film è stato scelto dall’Italia come

candidato.

Se non è un terremoto, ci assomiglia molto. L’Italia candida agli Oscar un horror, L’estranea, e un regista pugliese trentatreenne di scarso ma brillantissimo pedigree. Un outsider. Che però a Toronto ha già vinto il First Runner Up nella sezione Midnight Madness e da noi è stato designato “Film della Critica” dal SNCCI. Da Los Angeles, dove già si trova da giorni, parla in collegamento Paolo Strippoli, che già molti avevano considerato fuori posto nel concorso veneziano, dove però aveva mandato

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.