Il multiverso di Lucca Comics con record di presenze, ma il museo ancora non c’è

Tra cosplay, politica e tensioni sociali, il festival celebra 60 anni con 345mila partecipanti. Ma il museo del fumetto promesso per il 2026 slitta al 2034, mentre prende vita la prossima Fondazione
Piazza Napoleone, Lucca. Esterno giorno. Puntando il compasso alla statua di Maria Luisa di Borbone con un raggio di cento metri, in quel cerchio sarà possibile notare come Alberto Angela vestito da “mandaloriano” di Star Wars, il co-fondatore degli 883 Mauro Repetto che abbraccia il fumettista Zerocalcare, la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese circondata da disegni di Jeeg Robot e il generale Roberto Vannacci allo stand dell’esercito (che tenta la mossa “Meloni-chan”), co