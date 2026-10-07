Cibo

L’ultimo oltraggio dell’Ia: la caffettiera

Francesco Buscemi
07 ottobre 2026 • 15:11
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Illustrazione di Frédéric Forest
Illustrazione di Frédéric Forest
Illustrazione di Frédéric Forest

Cedendo ad algoritmi e intelligenze artificiali, finirebbero tutte le nostre abitudini legate al caffè: ecco il prezzo di una tazzina più veloce ed efficiente. L’Ia eviterebbe errori, anticiperebbe riparazioni e ricomprerebbe le confezioni finite. Ma quanto vale il gusto di preparare la nostra moka?

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese facciamo un viaggio nell’intelligenza artificiale applicata al food, dai suoi incredibili benefici ai grossi costi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anc

Francesco Buscemi
Francesco Buscemi
Francesco Buscemi

Insegna mass media all'Università Cattolica e la sua ricerca si focalizza sulla comunicazione del cibo dal '900 ai nostri giorni. Ha vinto il Santander Research Grant Fund per uno studio su come la propaganda nazista usò la carne per denigrare gli ebrei. Autore televisivo e sceneggiatore, ha scritto diversi libri e articoli sui media in generale e sulle interrelazioni tra media, cibo, politica e società.