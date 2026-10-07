L’ultimo oltraggio dell’Ia: la caffettiera

Cedendo ad algoritmi e intelligenze artificiali, finirebbero tutte le nostre abitudini legate al caffè: ecco il prezzo di una tazzina più veloce ed efficiente. L’Ia eviterebbe errori, anticiperebbe riparazioni e ricomprerebbe le confezioni finite. Ma quanto vale il gusto di preparare la nostra moka?

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese facciamo un viaggio nell’intelligenza artificiale applicata al food, dai suoi incredibili benefici ai grossi costi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anc