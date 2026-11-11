Mai e poi mai: al funerale di un professore

Il lunedì di ritorno dalla gita siamo tutti riaccomunati davanti alla chiesa, vestiti con completi neri odorosi di canfora: il professor Sioli, il professore di italiano e latino, è morto in un ospedale di Parigi. La chiesa che contiene la bara appare essa stessa un’altra bara. Come è possibile per tanta gente reggere la parte delle persone addolorate una volta entrati lì dentro?

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Il lunedì di ritorno dalla gita siamo tutti riaccomunati davanti alla chiesa dei Martiri Canadesi, vestiti con completi neri odorosi di canfora che non immaginavamo che genitori garbati come i loro tenessero in serbo nelle ante più alte degli armadi, a impersonare una parte che quasi nessuno di noi ha mai provato. Il professor Sioli, il professore di italiano e latino, i capelli stopposi e gli occhiali rigati, andato in pensione l’anno prima, che però era volato a Parigi in nome di una benevolen