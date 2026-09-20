l’intervento

Marco Amerighi: «Voler essere riconosciuti come artisti è umano, ma c’è un prezzo da pagare»

Mattia Insolia
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20 settembre 2026 • 17:30

Lo scrittore, già finalista allo Strega nel 2022 con Randagi, torna in libreria con Quanto splende questo nero (Bollati Boringhieri), che ha al centro la figura vera del pittore anarchico viareggino Lorenzo Viani: «L’ho scoperto tardi,  è stata una sorpresa. Ho fatto delle ricerche su di lui, volevo capire chi fosse stato. Ed è venuto fuori il ritratto di un artista incredibile»

Dopo l’esordio, Le nostre ore contate, Mondadori 2018, che ha vinto il premio Bagutta opera prima, e Randagi, Bollati Boringhieri 2021, finalista al Premio Strega 2022, Marco Amerighi è da poche settimane è in libreria con Quanto splende questo nero, Bollati Boringhieri. Nel panorama della narrativa contemporanea italiana quella di Amerighi è una voce tra le più interessanti. Capace di impasti linguistici felici, originali, da un romanzo all’altro spazia raccontando storie che, in apparenza, son

Mattia Insolia
Mattia Insolia
Mattia Insolia

Si è laureato in Lettere a La Sapienza di Roma con una tesi sul movimento letterario dei Cannibali italiani, ha proseguito gli studi in Editoria e ha pubblicato racconti per antologie di vario genere. Negli anni ha scritto per diverse riviste di cultura e oggi collabora con L'Indiependente, per cui si occupa di critica letteraria e cinematografica. 