Marco Amerighi: «Voler essere riconosciuti come artisti è umano, ma c’è un prezzo da pagare»

Lo scrittore, già finalista allo Strega nel 2022 con Randagi, torna in libreria con Quanto splende questo nero (Bollati Boringhieri), che ha al centro la figura vera del pittore anarchico viareggino Lorenzo Viani: «L’ho scoperto tardi, è stata una sorpresa. Ho fatto delle ricerche su di lui, volevo capire chi fosse stato. Ed è venuto fuori il ritratto di un artista incredibile»