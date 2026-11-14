Fielder è un genio e un idiota. Per fortuna c’è chi gli dà i soldi

«Un saggio che si legge come un romanzo» è forse la fascetta più stupida e abusata che troviamo in giro, ma forse possiamo sfruttarla ancora una volta anche per You Can See Everything, un documentario che si guarda come un thriller, un dramma, una commedia. Che bello che qualcuno abbia ancora delle idee e la voglia di fare qualcosa di diverso