Fielder è un genio e un idiota. Per fortuna c’è chi gli dà i soldi

«Un saggio che si legge come un romanzo» è forse la fascetta più stupida e abusata che troviamo in giro, ma forse possiamo sfruttarla ancora una volta anche per You Can See Everything, un documentario che si guarda come un thriller, un dramma, una commedia. Che bello che qualcuno abbia ancora delle idee e la voglia di fare qualcosa di diverso
Nathan Fielder è un genio, ed è anche un idiota. Lo dico con il massimo rispetto per gli idioti, che servono – più dei geni – a rendere la vita degna di essere vissuta, ma provo una particolare fascinazione davanti ai fenomeni che vedono l’idiozia mescolarsi alla ben più rara genialità. Cosa succede in quel cervello? C’è una scimmia che batte i piatti, Russell Crowe che fa i conti sul vetro di una finestra, una lampadina che brilla intensamente? Forse tutte queste cose insieme o forse nessuna, m