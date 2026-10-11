l’intervista

Biedermann: «Ho iniziato a scrivere I Lázár quando ero un adolescente. La famiglia è trappola e salvezza»

Mattia Insolia
11 ottobre 2026 • 07:00
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Il 23enne è l’autore del momento, la sua saga familiare ambientata in Ungheria è da poco uscita per Guanda ed è un caso internazionale: «L’idea di questa storia arriva dalla mia famiglia. Mia nonna, quando ero bambino, mi raccontava spesso storie sul suo passato. E mi colpivano sempre moltissimo»

Nelio Biedermann è l’autore del momento e I Lázár, il suo esordio da poco uscito per Guanda, un caso internazionale; in cima alle nostre classifiche e a quelle di tanti altri Paesi, elogiato da Patti Smith e Dua Lipa, che il mercato editoriale lo fa girare come la lancette di un orologio. Biedermann è del 2003 (non fosse stato così giovane ci saremmo tanto appassionati al suo romanzo?). Ma l’età è solo un numero. C’è uno scrittore qui: uno scrittore capace di gestire una storia difficile, dei pe

Mattia Insolia
Mattia Insolia
Mattia Insolia

Si è laureato in Lettere a La Sapienza di Roma con una tesi sul movimento letterario dei Cannibali italiani, ha proseguito gli studi in Editoria e ha pubblicato racconti per antologie di vario genere. Negli anni ha scritto per diverse riviste di cultura e oggi collabora con L'Indiependente, per cui si occupa di critica letteraria e cinematografica. 