Biedermann: «Ho iniziato a scrivere I Lázár quando ero un adolescente. La famiglia è trappola e salvezza»

Il 23enne è l’autore del momento, la sua saga familiare ambientata in Ungheria è da poco uscita per Guanda ed è un caso internazionale: «L’idea di questa storia arriva dalla mia famiglia. Mia nonna, quando ero bambino, mi raccontava spesso storie sul suo passato. E mi colpivano sempre moltissimo»

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Nelio Biedermann è l’autore del momento e I Lázár, il suo esordio da poco uscito per Guanda, un caso internazionale; in cima alle nostre classifiche e a quelle di tanti altri Paesi, elogiato da Patti Smith e Dua Lipa, che il mercato editoriale lo fa girare come la lancette di un orologio. Biedermann è del 2003 (non fosse stato così giovane ci saremmo tanto appassionati al suo romanzo?). Ma l’età è solo un numero. C’è uno scrittore qui: uno scrittore capace di gestire una storia difficile, dei pe