Abbiamo scelto 11 nuove serie tv (e un film) di vari generi, da guardare su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Now Tv o AppleTv+. Una piccola guida su quello che sta uscendo, per passare una bella serata senza uscire di casa

Ti immaginiamo lì seduto con il telecomando in mano, una coperta e una tazza di tè per superare il freddo dei giorni della merla. Se sei fra coloro che non sanno mai cosa scegliere, ecco una guida (più o meno ragionata e assolutamente senza spoiler) alle nuove uscite da non perdere su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, NowTv e Apple Tv+. Facci sapere al nostro indirizzo email se invece abbiamo dimenticato proprio la tua nuova serie tv preferita. Queste le migliori uscite da non perdere fra gennaio e febbraio 2023:

Call my agent Italia (NowTv – Sky)

È forse la serie tv italiana di cui si sta parlando di più in questo inizio 2023. In realtà è il remake di una produzione francese già di grande successo, Dix pour cent. Racconta il mondo dello spettacolo italiano visto attraverso gli occhi degli agenti. Il vero punto di forza sono le guest star che decidono di interpretare una versione romanzata di loro stessi. Fra gli altri: Paola Cortellesi, Alberto Angela, Paolo Sorrentino, Ivana Spagna, Pif, Pierfrancesco Favino e Stefano Accorsi.

Extraordinary (Disney+)

In un mondo dove tutti hanno sviluppato un superpotere, Jen non ne ha ancora uno. E deve adattarsi a una vita piena di apparenti insoddisfazioni, mentre il tempo sembra passare inesorabile. La trovata alla base della trama sembra ricordare Encanto, classico Disney del 2021. La serie tv, che è adatta sia per i ragazzi sia per gli adulti, è appena uscita, ma sta già avendo ottime recensioni. Anche per questo è stata rinnovata per una seconda stagione.

Ginny & Georgia (Netflix)

La seconda stagione di questa serie tv statunitense è disponibile dal 5 gennaio. Nelle ultime due settimane è stata la più vista su Netflix in Italia. Racconta la storia di Ginny Miller, una quindicenne che, all’inizio della prima stagione, vive con la madre trentenne (Georgia, dal forte spirito libero) e il fratello Austin. Insieme si sono trasferiti a Wellsbury, nel Massachusetts, e devono affrontare le conseguenze di un passato oscuro.

If these walls could sing (Disney+)

Se quei muri potessero cantare… I muri sono quelli degli studi di registrazione di Abbey Road a Londra, la vera Mecca per gli amanti della musica. Creati negli anni Trenta dalla Emi, una delle principali etichette discografiche britanniche, gli studios sono stati consacrati dai Beatles (che decisero di dedicare loro un album omonimo). Il documentario ne ripercorre la storia, intervistandone i protagonisti. La regia è di Mary McCartney (figlia di Paul).

Physical: da 100 a 1 (Netflix)

La giusta motivazione per chi è appena tornato in palestra, con l’intento di smaltire il panettone del Natale, è questo Physical: da 100 a 1. Ovvero una sorta di Squid Game, dove per fortuna nessuno muore. È un reality show “di sopravvivenza”, in cui 100 concorrenti coreani, in condizioni fisiche perfette, gareggiano in una serie di sfide estenuanti per conquistare il premio finale in denaro.

Shrinking (AppleTv+)

Apple fa le cose in grande, prendendo come attori Harrison Ford e Jason Segel (il Marshall di How I met your mother). La serie è stata creata da quest’ultimo con Brett Goldstein e Bill Lawrence, ovvero gli autori di Ted Lasso. Racconta di un terapista a lutto che non riesce a riprendersi dopo la morte della moglie. Fino a quando non decide di rivoluzionare il rapporto con i pazienti: smetterà di assecondarli e sarà fin troppo sincero. Non dando più valore all’etica professionale.

Sono Lillo (Amazon Prime Video)

Dopo la rottura con la moglie, Lillo decide di lasciarsi alle spalle la comicità e il ruolo di Posaman. Potrebbe sembrare uno dei tanti spin off che Prime ha dedicato a Lol, la sua produzione italiana di maggiore successo. In realtà Sono Lillo è sorprendente. Fa ridere, ma ha anche una storia scritta molto bene, perfetta se volete passare qualche ora senza troppi pensieri. Nel cast ci sono, fra gli altri, Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Paolo Calabresi e i fratelli Caterina e Corrado Guzzanti.

The Last Of Us (Now Tv – Sky)

Parliamo innanzitutto di un cult dei videogiochi, che adesso è stato trasformato in una serie tv. Non è il primo caso, ma è forse uno dei più riusciti. Tanto che su TikTok spopolano i video dove vengono messe a confronto le scene dell’originale ludico e della sua trasposizione con gli attori. Vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna, Joel, che è uno dei pochi sopravvissuti, deve far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una sorvegliatissima zona di quarantena.

The Rig (Amazon Prime Video)

Una nebbia misteriosa avvolge una piattaforma di estrazione. Il personale si trova completamente isolato nel mare del Nord, senza la possibilità di comunicare con la terra ferma. Inizia una lotta per cercare di trovare un modo per tornare a casa, gestendo una situazione climatica difficile, la paranoia e la tensione crescente. È un thriller fantascientifico, diviso in sei episodi, prodotto nel Regno Unito.

Ipersonnia (Amazon Prime Video)

Fra tante serie tv, segnaliamo anche un film, prodotto da Prime Video. Diretto da Alberto Mascia, è un thriller ambientato nel futuro, in una realtà distopica, dove non esistono più le carceri. I detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo: l’ipersonno appunto. Fino a quando lo psicologo David Damiani (interpretato da Stefano Accorsi) non si trova di fronte a un detenuto di cui sono andati persi tutti i dati.

Pamela, a love story (Netflix)

Pamela Anderson, con le sue parole. È fra i documentari Netflix più attesi di questa parte dell’anno (disponibile dal 31 gennaio). Promette di essere un racconto intimo e sincero,fatto dalla star di Baywatch. Ovviamente parlerà del suo passato, senza dimenticare la famosa videocassetta di porno amatoriale girata con l’ex marito, Tommy Lee, batterista dei Mötley Crüe. Quel video, che doveva restare privato ma è stato rubato e venduto, è diventato anche uno dei primi simboli del lato più deleterio di Internet.

You (Netflix)

You parte in sostanza da una domanda, con tutte le sue derive più morbose e controverse: cosa faresti per un’ossessione? È la storia di Joe Goldberg, un libraio di New York, all’apparenza schivo e molto introverso. In ogni stagione Joe si innamora di una ragazza e ne diventa ossessionato, fino a trasformarsi in uno stalker e in un maniaco violento. La quarta stagione esce in due parti: quattro episodi il 9 febbraio e altri quattro il 9 marzo.

