Sarà Paola Cortellesi a guidare la giuria del Concorso Progressive Cinema, cuore competitivo della XX edizione della festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025. La nomina è stata annunciata dalla Fondazione Cinema per Roma, con il presidente Salvatore Nastasi che ha accolto la proposta della direttrice artistica Paola Malanga. Si tratta di un ritorno importante per Cortellesi, che proprio alla Festa aveva debuttato alla regia nel 2023 con C’è ancora domani, in apertura di quell’edizione.

Il film è stato uno dei casi cinematografici più rilevanti degli ultimi anni: apprezzato dalla critica, accolto calorosamente dal pubblico e premiato a livello nazionale e internazionale. Solo in Italia ha superato i 36 milioni di euro al botteghino e ha vinto sei David di Donatello, tra cui miglior regista esordiente, miglior attrice protagonista e miglior sceneggiatura originale.

Il film è stato distribuito in 126 paesi, diventando un simbolo di un cinema italiano popolare ma impegnato. Cortellesi, commentando la nomina, ha detto: «Sono onorata di essere stata chiamata a presiedere la giuria della Festa del Cinema di Roma, un festival che negli anni ha saputo costruire un’identità forte e coinvolgente, diventando un punto di riferimento per il cinema italiano e internazionale e a cui mi lega una profonda gratitudine. Ringrazio per la fiducia e per questo invito che accolgo con senso di responsabilità e grande entusiasmo».

Attrice, autrice e regista, Cortellesi è stata scelta per guidare la selezione dei film in concorso in un’edizione particolarmente simbolica: la ventesima. Una scelta che guarda a un cinema capace di combinare impegno e accessibilità, profondità e linguaggio popolare.

Ha spiegato Paola Malanga: «Dopo Marjane Satrapi, Gael García Bernal e Pablo Trapero, il Concorso della Festa del Cinema vedrà un altro straordinario Presidente di giuria come Paola Cortellesi»; il volto della giuria 2025 è quello di un’artista che ha saputo reinventarsi e imporsi anche fuori dagli schemi consolidati.

