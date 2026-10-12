Il ricovero del pontefice al gemelli di roma

Comunicare la malattia: la svolta del papa mette alla prova i media vaticani

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico
12 ottobre 2026 • 20:34
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In un ambiente tradizionalmente poco sensibile alle esigenze di trasparenza e di efficacia informativa come quello vaticano, l’iniziativa del papa di comunicare in prima persona la sua malattia e l’imminente intervento è quasi una svolta assoluta

Domenica la notizia dell’imminente operazione del papa a un polmone, arrivata come il classico fulmine a ciel sereno, ha suscitato un’improvvisa preoccupazione. In qualche modo però l’allarme è stato attenuato dalla scelta rivoluzionaria di Prevost di parlarne personalmente. Subito dopo la consueta preghiera dell’Angelus, sobrie e tranquille sono risuonate le sue parole, al punto da apparire quasi normali. Da recenti controlli è emersa la presenza di «un nodulo circoscritto al polmone», in fase

Giovanni Maria Vian
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Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví

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