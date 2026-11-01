Il papa che fu «un buon italiano», intervista impossibile a Pio IX

Ventuno interviste impossibili, da Caino all’Intelligenza artificiale, dapprima radiofoniche e poi rappresentate tra il 2023 e il 2026 al teatro romano Tordinona con la regia di Renato Giordano, sono ora raccolte nel volume Dalla radio al palcoscenico (Armando Editore) curato da Laura De Luca

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Ventuno interviste impossibili, da Caino all’Intelligenza artificiale, dapprima radiofoniche e poi rappresentate tra il 2023 e il 2026 al teatro romano Tordinona con la regia di Renato Giordano, sono ora raccolte nel volume Dalla radio al palcoscenico (Armando Editore) curato da Laura De Luca. Tra i personaggi storici e immaginari del libro, Rosa Luxemburg risponde a Lucetta Scaraffia (Nuvole, uccellini, e una rosa rossa di sangue), e Lenin a Franco Cardini (Anche i comunisti hanno sentimenti).