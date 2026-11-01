Cultura

Il papa che fu «un buon italiano», intervista impossibile a Pio IX

Giovanni Maria Vianstorico
01 novembre 2026 • 07:00
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Papa Pio IX fotografato da Adolphe Braun (foto Wikimedia)
Papa Pio IX fotografato da Adolphe Braun (foto Wikimedia)
Papa Pio IX fotografato da Adolphe Braun (foto Wikimedia)

Ventuno interviste impossibili, da Caino all’Intelligenza artificiale, dapprima radiofoniche e poi rappresentate tra il 2023 e il 2026 al teatro romano Tordinona con la regia di Renato Giordano, sono ora raccolte nel volume Dalla radio al palcoscenico (Armando Editore) curato da Laura De Luca

Ventuno interviste impossibili, da Caino all’Intelligenza artificiale, dapprima radiofoniche e poi rappresentate tra il 2023 e il 2026 al teatro romano Tordinona con la regia di Renato Giordano, sono ora raccolte nel volume Dalla radio al palcoscenico (Armando Editore) curato da Laura De Luca. Tra i personaggi storici e immaginari del libro, Rosa Luxemburg risponde a Lucetta Scaraffia (Nuvole, uccellini, e una rosa rossa di sangue), e Lenin a Franco Cardini (Anche i comunisti hanno sentimenti).

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví