La povertà evangelica divide: l’utopia degli spirituali dopo san Francesco

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Otto secoli fa, la sera del 3 ottobre 1226, nella piana davanti ad Assisi moriva nudo sulla nuda terra Francesco, che vent’anni prima si era spogliato di tutto e, meno di due anni più tardi, viene canonizzato. Quella sera d’inizio autunno «le allodole, amiche della luce e timorose delle tenebre del crepuscolo, nell’ora del transito del santo, sebbene fosse ormai giunto il crepuscolo della notte imminente, giunsero assai numerose sopra il tetto della casa e, volando a lungo intorno ad essa con in