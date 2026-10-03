Otto secoli fa

La povertà evangelica divide: l’utopia degli spirituali dopo san Francesco

Giovanni Maria Vianstorico
03 ottobre 2026 • 17:03Aggiornato, 03 ottobre 2026 • 18:50
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Dopo la morte del santo la controversia sulla povertà finì per spaccare i francescani. Sullo sfondo, le profezie del monaco calabrese Gioacchino da Fiore. È questo lo scenario intricato raccontato nel sesto volume di L’utopia degli spirituali

Otto secoli fa, la sera del 3 ottobre 1226, nella piana davanti ad Assisi moriva nudo sulla nuda terra Francesco, che vent’anni prima si era spogliato di tutto e, meno di due anni più tardi, viene canonizzato. Quella sera d’inizio autunno «le allodole, amiche della luce e timorose delle tenebre del crepuscolo, nell’ora del transito del santo, sebbene fosse ormai giunto il crepuscolo della notte imminente, giunsero assai numerose sopra il tetto della casa e, volando a lungo intorno ad essa con in

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví