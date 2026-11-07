Precoce lettera a Babbo Natale: vorrei comprare una casa, non un bunker

Le guerre a quanto pare non finiscono, non tutte insieme almeno, e la pace nel mondo continuerà ad essere il desiderio più gettonato tra bambini e reginette di bellezza. Carestie, cavallette, ere glaciali, caldo fottutissimo e innalzamento dei mari. Se almeno riuscissimo a liberarci dell’inconveniente dei fascisti saremmo già a un buon punto

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È l’8 novembre e il Natale è fra noi. Può essere che sia sempre stato così, che la prima settimana di novembre sia sempre stato il momento propizio per scongelare Mariah Carey e addobbare i portoni dei palazzi del centro, ma io ogni volta me lo scordo e mi sorprendo. Non sono qui per lamentarmi. Storicamente sono una grande fan del periodo natalizio nel più becero e infantile dei modi – schiava del consumismo, vittima del marketing – e tutto delle feste funziona su di me: lucine, alberi, ghirlan